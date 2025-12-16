自由電子報
啦啦隊世錦賽》台灣隊獲2金2銀2銅 選手白天上班、晚上訓練拚出佳績

2025/12/16 17:35

〔記者吳孟儒／台北報導〕在日本高崎舉行的2025 CWC 啦啦隊世界錦標賽，台灣代表隊斬獲2金2銀2銅佳績，其中新興高中All Star更奪下暌違16年的啦啦隊混合小組金牌。

台灣代表隊由All Stars 組成，在教練陳銀財、吳泰豐、李采姿共同帶領下，集結23位選手征戰世界競技啦啦隊錦標賽，而代表隊自七月起展開長期集訓，從體能調整、動作風險控管到節奏與細節修正，循序備戰，在高難度動作中展現穩定完成度，成功站上國際舞台。

本屆台灣代表隊陣容橫跨第 8 屆至第 28 屆，結合在校生與已投入職場的校友型選手，世代差距超過 20 年。部分選手白天上班、夜晚訓練，也有首次站上國際賽舞台的年輕選手，備賽初期在時間安排與經驗落差下，面臨不少磨合挑戰，不過，在「為台灣而戰」的共同目標下，學長姊主動分享國際賽經驗，選手們利用課後與假日進行自主訓練，使整體狀態於中後期明顯提升，順利完成原先設定的高難度競技編排。

備賽與比賽期間，選手亦歷經身心考驗。國際混合組的曾建勳於訓練中鼻樑骨折，李采姿還出現牙齒移位，混合小組的王鼎皓則在賽前練習時手指脫臼，經醫護評估後仍包紮上陣，完成全程演出，對此，教練團表示，這樣出色的成績不僅是技術實力的展現，更是團隊在壓力與傷勢下仍堅持完成每一秒的成果，未來也將持續深耕基層培訓、累積國際賽經驗，期待再次站上世界舞台，為台灣爭光。

台灣代表隊斬獲2金2銀2銅佳績，其中新興高中All Star更奪下暌違的啦啦隊混合小組金牌。（選手提供）台灣代表隊斬獲2金2銀2銅佳績，其中新興高中All Star更奪下暌違的啦啦隊混合小組金牌。（選手提供）

