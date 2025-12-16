自由電子報
高球》台哥大公開賽獎金加碼1千萬創新高 徐薇淩、曾雅妮領銜捍衛主場

2025/12/16 17:34

台灣大哥大董事長蔡明忠（後排中），開球儀式結束後與大會貴賓及選手合影。（台灣大哥大女子公開賽提供）台灣大哥大董事長蔡明忠（後排中），開球儀式結束後與大會貴賓及選手合影。（台灣大哥大女子公開賽提供）

〔記者粘藐云／彰化報導〕台灣大哥大與台灣女子職業高球協會（TLPGA）共同主辦台巡賽年終封關大賽「台灣大哥大女子公開賽」明天登場，本次與南韓女子職業高球巡迴賽（KLPGA）完成共同認證，成為唯一台韓雙巡共證的賽事，從區域賽升級成國際比賽，世界積分同步提升 ，且總獎金加碼至1000萬元，創歷史新高，吸引來自包括台灣、南韓、泰國、日本與美國共108名高手參與角逐，外籍選手更達68名，創賽史紀錄。同時，本屆贊助企業數成長近6成，對台灣女子高球的支持持續擴大。

2025年台灣大哥大女子公開賽今日於彰化台豐球場舉行開球儀式，由台灣大哥大董事長蔡明忠親自主持開球儀式。3回合正式比賽將於明日開打，10名旅美、旅日的台灣高球好手將共爭后冠，包含去年在此拿下個人第2座冠軍的台灣一姐徐薇淩，本週全力衝刺，有望成為本賽事歷來第一位完成衛冕的選手；今年10月重返榮耀、相隔11年再奪冠的前世界球后曾雅妮，還有旅美好手李旻、洪玉霖、侯羽薔、侯羽桑、盧昕妤與林子涵，以及旅日名將蔡佩穎、劉嬿亦在今年的參賽名單，期盼合力抵擋「韓流」壓境，把冠軍獎盃留在台。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大長期關注台灣體壇的永續發展，透過台灣大哥大女子公開賽為選手打造世界級舞台。賽事邁入第9年，累計投入近5000萬元獎金，吸引近900人次國內外頂尖選手參賽，逐步奠定台灣女子高球的國際地位。今年賽事再迎里程碑，不但將總獎金加碼至1000萬元，更升格為台巡與韓巡共同認證的國際賽事。韓巡賽、美巡賽、日巡賽與歐巡賽並列全球四大女子職業高球巡迴賽，透過台韓雙巡共證，賽事強度與影響力大幅提升，也帶動企業合作夥伴較去年成長約6成。蔡董事進一步指出，希望藉由這個平台，讓台灣選手在主場就能與各國高手交鋒、累積世界排名積分，同時展現台灣高球實力。

此外，「微笑球后」曾雅妮從年少登上世界球后、橫掃國際賽事，到歷經髖關節手術後，改用左手推桿，重新調整手感，專注且堅毅地面對每次挑戰，只為重返球場。今年回歸台灣大哥大運動家族後，隨即奪下睽違 11 年的冠軍，展現運動員追求突破的精神。蔡明忠表示，曾雅妮以行動詮釋「超越自我、突破極限」，也是台灣大「Open Possible能所不能」精神的體現。台灣大將持續成為選手最堅實的後盾，陪伴運動員跨越挑戰、迎向高峰，並培育更多在國際舞台發光的台灣高球新星。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞表示，感謝台灣大哥大連續第9年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽，讓比賽的規模與水準每年持續向上提升，尤其是今年比賽的參賽選手競爭強度打破歷來最高紀錄，幾乎網羅台巡賽本季獎金排名前20的高手，更因為TLPGA首次與韓巡共同舉辦雙巡共證比賽，還包括48名韓國選手在內的歷來最多之68名外籍選手，代表台灣大哥大女子公開賽越來越趨國際化，不但讓台灣選手有機會與國際好手切磋交流，更符合台巡賽與國際接軌的長期宗旨。

KLPGA副理事長金美會則表示，KLPGA對於能夠透過台灣大哥大女子公開賽完成與TLPGA的雙巡共同認證，感到相當欣慰。台巡賽近年來發展迅速、獎金規模與賽事場次蒸蒸日上，十多年來更孕育出包括曾雅妮與徐薇淩等世界一流的名將，讓世人刮目相看。金美會強調韓巡與台巡達成共證比賽里程碑後，雙方的交流與合作未來必定更加頻繁與密切。

此國際級女子職業高球賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽。無法親臨現場的球迷，也可以透過台灣大哥大YouTube頻道、TLPGA 臉書、及博斯高球二台，本週四（12月18日）12:30至16:00以及本週五（12月19日）10:00至14:00，觀賞精彩的賽事現場直播。

為鼓勵球迷持續關注這場台巡賽年度封關大賽，將在TLPGA的臉書社群推出「后冠大預測」粉絲抽獎活動，於12月19日賽事第三回合中午12點前，按讚指定貼文並預測冠軍得主，就有機會獲贈mo幣。台灣大臉書則祭出總計4,000元mo幣好禮，號召粉絲鎖定轉播尋找台灣大哥大的吉祥物「台灣DUCK」，觀眾只要成功抓拍或截圖其出現畫面即可參加抽獎。TLPGA更舉辦「一日導演！打造高球小劇場」社群活動，按讚指定臉書貼文，並使用AI工具將賽事照片製作成創意故事或迷因，即可參賽，獲評最佳導演或最佳編劇即可獲得1,000元mo幣。

韓巡賽與美巡賽、日巡賽與歐巡賽並列全球前四大女子職業高球巡迴賽，今年則是韓巡賽在新冠疫情後首度與台巡賽聯手舉辦共同認證的比賽。本週共有高達48名韓籍高手跨海而來，包括生涯曾在日巡賽贏過五座冠軍的黃雅琳 2（Hwang Ahreum 2）、因身材高䠷且充滿時尚感而被媒體稱為「韓巡親善大使」的高人氣選手柳孝周（You Hyoju），以及10月底才在韓巡Gwangnamilbo幸福公開賽獲得並列第二佳績的朴素慧 （Park Sohye）。值得一提的是，黃雅琳2生涯已經締造過三次一桿進洞紀錄，本週能否在保有多項一桿進洞世界紀錄的台灣大哥大女子公開賽中錦上添花，值得球迷關注。

這場台巡年度壓軸大賽過去8屆比賽一共產生了7位冠軍選手，其中2021與2024年冠軍徐薇淩、2018年冠軍李旻、2019年冠軍林子麒，與2023年冠軍洪玉霖本週都報名參賽。最受矚目的當屬本週五有機會完成本場比賽首度衛冕成功的旅美名將徐薇淩。徐薇淩今年LPGA美巡賽表現相當穩健，全年共有3場比賽打進前10，包括在女子五大賽的AIG女子公開賽與KPMG女子PGA錦標賽中，分別並列第6與第10，並因此取得皇冠杯的參賽資格，最後更與紐西蘭籍的前世界球后高寶璟等名將攜手合作，為世界隊拿下季軍。

徐薇淩透露，今年對她而言是特別的一年，雖然最終未能達成進入CME年終賽的個人目標，但今年比賽有一種完成任務的感覺，因為「大賽兩場打進前十，進入皇冠杯，還有明年第12年的LPGA全卡資格。今年我做了一些不同的嘗試，都獲得很好的回饋！」

參賽陣容的另一個焦點則是近來戲劇性觸底反彈的曾雅妮。曾雅妮10月底在惡劣天候下於緯創女子公開賽如願拿下2014年以來個人首座冠軍後，其感性表示：「過去這十年，就像前幾天的天氣一樣陰晴不定，但今天終於迎來陽光。不要放棄，總有一天會看到成果。」今年正式加入台灣大家族的曾雅妮也靠這座冠軍，目前在台巡賽TLPGA會員獎金榜中高居第一，本週是否能錦上添花，也是比賽的一大看點。

2018年台灣大哥大女子公開賽曾演出一桿進洞美技、最後並順利抱走冠軍的李旻，今年球季也在大聯大女子高爾夫公開賽中封后，目前台巡賽獎金榜高居第二，也是冠軍熱門人選之一。至於前年冠軍洪玉霖今年則是專注在美巡賽次巡的Epson巡迴賽發展，全年一共出賽15場，有8場順利晉級，最佳單場成績是第3名；至於業餘時期排名全國第一的台灣大贊助選手洪若華，今年仍在台巡與美次巡來回奔波、力爭上游，本週希望能繼去年美次巡持火者錦標賽的亞軍之後，再次能所不能地締造佳績。

台灣大哥大董事長蔡明忠（右5），台灣大及富邦贊助球員左起：盧昕妤、劉嬿、洪若華、洪玉霖、徐薇淩、曾雅妮、李旻、姚宣榆、陳宇茹。（台灣大哥大女子公開賽提供）台灣大哥大董事長蔡明忠（右5），台灣大及富邦贊助球員左起：盧昕妤、劉嬿、洪若華、洪玉霖、徐薇淩、曾雅妮、李旻、姚宣榆、陳宇茹。（台灣大哥大女子公開賽提供）

台灣大哥大董事長蔡明忠（中）、TLPGA理事長劉依貞（右1）、KLPGA副理事長金美會（右2）、AGLF理事長金正泰（左1）與台豐球場董事長林伯實（左2），開球儀式中為比賽選手加油打氣。（台灣大哥大女子公開賽提供）台灣大哥大董事長蔡明忠（中）、TLPGA理事長劉依貞（右1）、KLPGA副理事長金美會（右2）、AGLF理事長金正泰（左1）與台豐球場董事長林伯實（左2），開球儀式中為比賽選手加油打氣。（台灣大哥大女子公開賽提供）

「2025年台灣大哥大女子公開賽」總獎金加碼至1000萬元，創歷史新高，吸引來自包括台灣、南韓、泰國、日本與美國共108名高手參與角逐，外籍選手更達68名，創賽史紀錄。（台灣大哥大女子公開賽提供）「2025年台灣大哥大女子公開賽」總獎金加碼至1000萬元，創歷史新高，吸引來自包括台灣、南韓、泰國、日本與美國共108名高手參與角逐，外籍選手更達68名，創賽史紀錄。（台灣大哥大女子公開賽提供）

台哥大公開賽今天舉行賽前記者會，後排左起：台豐高爾夫球場副總經理謝袖盈、TLPGA理事長劉依貞、台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、KLPGA副理事長金美會、亞洲高爾夫領袖論壇（AGLF）理事長 金正泰。前排左起：韓國選手黃雅琳、姚宣榆、李旻、徐薇淩、曾雅妮、洪玉霖、韓國選手柳孝周與泰國選手帕查拉朱達。（台灣大哥大女子公開賽提供）台哥大公開賽今天舉行賽前記者會，後排左起：台豐高爾夫球場副總經理謝袖盈、TLPGA理事長劉依貞、台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、KLPGA副理事長金美會、亞洲高爾夫領袖論壇（AGLF）理事長 金正泰。前排左起：韓國選手黃雅琳、姚宣榆、李旻、徐薇淩、曾雅妮、洪玉霖、韓國選手柳孝周與泰國選手帕查拉朱達。（台灣大哥大女子公開賽提供）

台灣大哥大董事長蔡明忠為2025年台灣大哥大女子公開賽開球。（台灣大哥大女子公開賽提供）台灣大哥大董事長蔡明忠為2025年台灣大哥大女子公開賽開球。（台灣大哥大女子公開賽提供）

2025年台灣大哥大女子公開賽今日於彰化台豐球場舉行開球儀式，由台灣大哥大董事長蔡明忠親自主持開球儀式，為大會開出第一球。（台灣大哥大女子公開賽提供）2025年台灣大哥大女子公開賽今日於彰化台豐球場舉行開球儀式，由台灣大哥大董事長蔡明忠親自主持開球儀式，為大會開出第一球。（台灣大哥大女子公開賽提供）

