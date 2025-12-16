自由電子報
日職》隊友、對手視角看古林睿煬和孫易磊 兩位球星有話說

2025/12/16 17:40

「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、日本火腿野村佑希、福岡軟銀柳町達、味全龍林凱威。。（記者陳逸寬攝）「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、日本火腿野村佑希、福岡軟銀柳町達、味全龍林凱威。。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕「2026台日棒球國際交流賽」將於於明年2月25日至28日舉辦，日職軟銀、日本火腿隊將來台，和經典賽台灣隊、中信兄弟與味全龍3支台灣隊伍交手。今天賽事宣告記者會，日本火腿隊野村佑希、軟銀柳町達兩位選手擔任球隊代表來台。

日本火腿隊陣中，有古林睿煬和孫易磊兩位台灣投手，兩人今年都在一軍出賽過。和兩人當隊友的野村佑希說：「目前還沒和他們一起吃飯過，但在球場常常聊天。易磊很認真學日文，所以我們常常聊天。」

野村透露，有聽說兩人投球很厲害，實際上看到他們在場上投球，果然頗具實力，在日本屬頂尖水準。

柳町達今年多次面對古林睿煬，曾遭他三振、也曾敲出安打。柳町達說：「古林球速很快、球種也很多，對他印象深刻。」柳町透露，也對戰過孫易磊，同樣是球種很多的投手，很開心和兩人對戰。

對於明年的交流賽，柳町達說，很期待和台灣隊這樣厲害的球隊交手；年初來過台灣的野村佑希則說，台北大巨蛋是很漂亮、明亮的球場，而台日應援氛圍很不一樣，比賽中不斷地應援讓他感到新鮮且特別，留下深刻印象。

