高球》南韓女將來台踢館 黃雅琳、柳孝周讚台灣人友善也期待美食

2025/12/16 17:49

台哥大公開賽今天舉行賽前記者會，後排左起：台豐高爾夫球場副總經理謝袖盈、TLPGA理事長劉依貞、台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、KLPGA副理事長金美會、亞洲高爾夫領袖論壇（AGLF）理事長 金正泰。前排左起：韓國選手黃雅琳、姚宣榆、李旻、徐薇淩、曾雅妮、洪玉霖、韓國選手柳孝周與泰國選手帕查拉朱達。（台灣大哥大女子公開賽提供）台哥大公開賽今天舉行賽前記者會，後排左起：台豐高爾夫球場副總經理謝袖盈、TLPGA理事長劉依貞、台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、KLPGA副理事長金美會、亞洲高爾夫領袖論壇（AGLF）理事長 金正泰。前排左起：韓國選手黃雅琳、姚宣榆、李旻、徐薇淩、曾雅妮、洪玉霖、韓國選手柳孝周與泰國選手帕查拉朱達。（台灣大哥大女子公開賽提供）

〔記者粘藐云／彰化報導〕總獎金1千萬的台灣大哥大女子公開賽明天在彰化台豐高爾夫俱樂部點燃戰火，這次賽事和韓巡共證，吸引不少南韓女將來台踢館。今天出席記者會的旅日女將黃雅琳2和 「韓巡親善大使」的高人氣選手柳孝周表示，台灣人都很友善，且這裡也有很多美食，希望有機會可以品嘗。

台哥大公開賽為韓巡賽在新冠疫情後首度與台巡賽聯手舉辦共同認證的比賽，本週共有高達48名韓籍高手跨海而來，包括生涯曾在日巡賽贏過5座冠軍的黃雅琳 2（Hwang Ahreum 2）、因身材高䠷且充滿時尚感而被媒體稱為「韓巡親善大使」的高人氣選手柳孝周（You Hyoju），以及10月底才在韓巡Gwangnamilbo幸福公開賽獲得並列第2佳績的朴素慧 （Park Sohye）。值得一提的是，黃雅琳2生涯已締造過三次一桿進洞紀錄，本週能否在保有多項一桿進洞世界紀錄的台灣大哥大女子公開賽中錦上添花，值得球迷關注。

黃雅琳表示，這次是她二度來台比賽，覺得台灣人都很友善、也交了一些台灣朋友，對台灣高球選手亦很有好感。她透露上次比賽主要是去九份與台北市區觀光；本週她除了比賽，也很期待能到台中附近觀光，目前正在搜集景點與美食情報。

至於首次來台的柳孝周則說，對台豐球場良好的球場管理感到印象深刻，且協會與大會的工作人員也相當友善；柳孝周也提及，久聞台灣小吃馳名全球，這次有機會一定要好好品嚐。

