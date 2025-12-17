自由電子報
MLB》連奧運選手都難複製！權威美媒分析林昱珉致命缺點恐拉低上限

2025/12/17 06:46

林昱珉。（資料照）林昱珉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年幫助台灣奪下12強世界冠軍的台灣22歲左投林昱珉，今年在響尾蛇3A卻陷入低潮，整季防禦率破6。近期權威數據網站《Fangraphs》分析響尾蛇農場前56名新秀，林昱珉被排在35名。

林昱珉今年在3A出賽23場都是先發，戰績5勝7敗，101.2局投球出現67次四死球，送出85K，挨18轟，防禦率6.64、被打擊率0.303，每局被上壘率1.81，即便是在著名的打者天堂太平洋岸聯盟，其ERA+仍為低於聯盟平均的89，投手獨立防禦率（FIP）為6.57。林昱珉先前受訪曾提到，他所在的聯盟是偏向打者聯盟，今年是旅美多年第一個完整的3A賽季，有些微受到電子好球帶影響，導致好球帶比較小一點，可能主審會miss掉很多好球的判決。

《Fangraphs》新秀專家高洛斯基（Brendan Gawlowski）近期撰文分析響尾蛇農場前56名新秀，林昱珉位居第35名，報告中給林昱珉速球40分、滑球50分、曲球55分、變速球40分、卡特球45分、控球40分的評價。高洛斯基指出，林昱珉過去一度被視為有中段先發輪值的潛力，然而他的控球精準度始終未達預期，無法支撐當初的預測。目前看來，僅有40分的速球加上低於平均的控球，也削弱他那些其實很有趣的變化球的效果。

高洛斯基指出，林昱珉的身體控制能力令人印象深刻，但他的投球機制太冗長且複雜，還帶有大量的移動細節，連奧運體操選手都難以穩定複製他的動作，而他竟然還能把球丟進好球帶，簡直是奇蹟，也因此，林昱珉無法把進壘點精準控制在邊角也就不足為奇。而這對他的速球來說相當致命，因為他的球速大約落在90英哩上下，且缺乏足夠的下沉尾勁，避免打者出色擊球（Barrel）。

此外，林昱珉的變化球種還不到能獨當一面的程度，高洛斯基強調，他通常不會將弧度大、球速慢且出手點偏高的曲球給出平均以上的分數，但林昱珉的曲球轉速極高且球質紮實，因此仍足以達標；林昱珉另外還有顆80幾英哩、變化較晚的滑球，如果淺球數的球路設計鋪陳妥當，確實能誘使打者揮空。

高洛斯基還點出，變速球是林昱珉最可能拉高他整體評價的關鍵球種，這顆球偶爾能展現「Plus」等級的威力，但非常不穩定，其橫向位移過大導致時常偏離打者實際會去追打的區域，變成毫無威脅性的一球。整體來說，如果林昱珉能把控球提升至比目前預估更好的水準，高洛斯基認為他仍有後段輪值的上限，但以現況來看，林昱珉更像是低階的5號先發，或是輪值深度選項。

