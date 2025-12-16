自由電子報
MLB》視大谷為最強勁敵 大都會次世代王牌期待對決「先下手為強」

2025/12/16 19:05

〔體育中心／綜合報導〕大都會「次世代王牌」24歲大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）新人年表現亮眼，麥克萊恩近日受訪表示，自己很期待與道奇二刀流巨星大谷翔平對決。

大都會在今年8月拉上當時農場第3號大物、大聯盟官網百大新秀第37名的麥克萊恩，他在大聯盟初登板面對水手先發就收下首勝，接著對戰勇士、費城人和老虎先發都奪勝，麥克萊恩生涯前4場先發都拿下勝投，成為大都會隊史上首位達成這項紀錄的菜鳥球員。麥克萊恩本季共出賽8場，繳出5勝1敗、防禦率2.06的成績，累積48局投出57次三振，WHIP為1.04，被打擊率只有0.200。

麥克萊恩近日在播客節目《Pitching Ninja》上表示，新人年很可惜沒有對上大谷翔平，他很期待兩人的首度對決，「大谷顯然是怪物，他所做的一切完全是不同次元的存在，你必須擊敗他，就有點像對付史瓦伯（Kyle Schwarber）一樣。」

談到如何對付大谷翔平，麥克萊恩表示，必須抓住大谷任何一點細微破綻，積極攻擊內角，讓他提早去追球，接著再用較慢的節奏去搶好球，如果能在他反擊之前先下手為強，這就最好不過了。麥克萊恩也盛讚大谷翔平的怪力，即使身體失去平衡，也能只用單手把超過100英哩的球打出去，「，我總是在尋找最強的對手，而大谷毫無疑問是天才。」

