日職》承接田中將大的「18」號戰袍 前田健太坦言苦惱很久

前田健太加盟樂天，將穿上18號球衣。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕37歲日籍投手前田健太結束大聯盟生涯後重返日職，以2年4億日圓的合約加盟樂天金鷲，將承接「神之子」田中將大曾穿過的「18」號球衣。前田健太今天在記者會上表示，這件事已經徵詢過田中將大的同意。

「關於背號，這是我加入樂天後最苦惱的事情，」前田健太表示，自己曾考慮過到底要不要穿18號，花了很多時間與球團討論，覺得對球迷來說，提到樂天的18號，首先會想到田中將大，所以他一度想過，自己是不是不應該穿這個號碼，不過球團說可以，他也與田中將大商量這件事情，沒想到對方爽朗答應：「當然可以啊，沒問題的。」

請繼續往下閱讀...

前田健太認為，樂天投手和野手都擁有經驗豐富的老將，也有優秀的年輕球員，是一支充滿潛力的球隊，是一支有能力爭奪冠軍的隊伍，能成為其中一員，他感到很開心，希望自己能成為選手遇到困難可以商量的人，會盡自己所能幫助球隊贏球。

對於新賽季想對戰的球員，前田健太點名日本火腿隊的清宮幸太郎與歐力士的中川圭太，他解釋，清宮小學時曾在電視節目對決過，當時他曾說過，若是清宮成為職業球員，就要與其正面交手，很開心明年能夠實現；而中川圭太是他PL學園的後輩，所以明年很想要跟他們對戰。前田健太也將日本一視為目標，他也期盼自己能夠貢獻雙位數勝投，並達到規定投球局數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法