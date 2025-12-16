自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》承接田中將大的「18」號戰袍 前田健太坦言苦惱很久

2025/12/16 20:11

前田健太加盟樂天，將穿上18號球衣。（取自產經體育）前田健太加盟樂天，將穿上18號球衣。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕37歲日籍投手前田健太結束大聯盟生涯後重返日職，以2年4億日圓的合約加盟樂天金鷲，將承接「神之子」田中將大曾穿過的「18」號球衣。前田健太今天在記者會上表示，這件事已經徵詢過田中將大的同意。

「關於背號，這是我加入樂天後最苦惱的事情，」前田健太表示，自己曾考慮過到底要不要穿18號，花了很多時間與球團討論，覺得對球迷來說，提到樂天的18號，首先會想到田中將大，所以他一度想過，自己是不是不應該穿這個號碼，不過球團說可以，他也與田中將大商量這件事情，沒想到對方爽朗答應：「當然可以啊，沒問題的。」

前田健太認為，樂天投手和野手都擁有經驗豐富的老將，也有優秀的年輕球員，是一支充滿潛力的球隊，是一支有能力爭奪冠軍的隊伍，能成為其中一員，他感到很開心，希望自己能成為選手遇到困難可以商量的人，會盡自己所能幫助球隊贏球。

對於新賽季想對戰的球員，前田健太點名日本火腿隊的清宮幸太郎與歐力士的中川圭太，他解釋，清宮小學時曾在電視節目對決過，當時他曾說過，若是清宮成為職業球員，就要與其正面交手，很開心明年能夠實現；而中川圭太是他PL學園的後輩，所以明年很想要跟他們對戰。前田健太也將日本一視為目標，他也期盼自己能夠貢獻雙位數勝投，並達到規定投球局數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中