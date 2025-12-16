自由電子報
NBA

NBA》爛透了！爭議判決讓勝利溜走 火箭主帥痛批裁判當「追星族」

2025/12/16 21:15

火箭總教練烏多卡。（路透）火箭總教練烏多卡。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在延長賽以125：128不敵金塊，總教練烏多卡（Ime Udoka）賽後受訪痛批，這是他很久以來看過執法最糟糕的比賽。

這是一場吹判尺度相當嚴格的比賽，兩隊合計獲得59次罰球機會，金塊兩名中鋒約基奇（Nikola Jokic）與「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）都犯滿離場。最關鍵的判決出現在第4節最後2.3秒、金塊以116：117落後，正準備發邊線球執行最後一波進攻前，火箭後衛湯普森（Amen Thompson）疑似絆倒小哈德威（Tim Hardaway Jr.），被吹犯規，火箭提出挑戰後仍是維持原判，金塊明星後衛穆雷（Jamal Murray）隨後兩罰中一，將比數追成117：117平手，將比賽帶入延長賽。

「這是我很久以來看過執法最糟糕的一場比賽，」烏多卡賽後痛批裁判，娜塔莉（Natalie Sago）和拉爾斯（Jamahl Ralls）根本不該出現在場上，而裁判長扎巴（Zach Zarba）看起來根本就是追星族，吹判前後完全不一致，他們可能會拿到更多的技術犯規，希望他們之後能做調整，做出正確的吹判。

金塊明星後衛穆雷為裁判緩頰，他認為今天的身體對抗很激烈，要裁判完全公平地兼顧兩邊真的很困難，他覺得裁判互相都有漏判一些東西，今晚的勝負跟裁判沒有太大的關係。

