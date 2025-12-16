自由電子報
體育 休閒運動 其它

運動部》響應「國民科技體適能檢測」 前衛健康事業7個月施測8388人

2025/12/16 19:58

前衛健康事業進行科技體適能檢測。（前衛提供）前衛健康事業進行科技體適能檢測。（前衛提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕運動部及全民運動署9月9日揭牌，而體育署（現為運動部） 的「國民科技體適能檢測試辦計畫」實施多年，114年「國民科技體適能檢測試辦計畫」合格科技檢測站單位之一的「前衛健康事業有限公司」，僅花7個月即達成施測人數8388人，希望藉此促進國民體適能發展與提升規律運動習慣。

「前衛健康事業」指出，檢測過程發現有民眾身體指數異常，經轉介醫療單位後，確實身體有異常現象，展現科技體適能檢測，在把關國人身體健康領域上全新的可能性，也透過此措施，向更多國人傳遞政策的好處。國立臺灣體育運動大學運動科學研究中心主任陳哲修指出，過去的傳統體適能檢測，僅能提供基礎體能狀況、有無體重過重（肥胖），以及粗略的肌肉量分佈。這類數據明顯不足，無法深入揭示潛在的健康風險與深層生理壓力。

陳哲修表示，響應科技體適能升級趨勢，在推動全民體適能檢測、運動前評估時，導入高階身體組成分析（BIA）以及生心理疲勞監控等等，這是確保民眾運動安全與最大化效益的核心關鍵策略。「透過精密的BIA儀器，我們不僅掌握體脂率、肌肉量、內臟脂肪等基礎數據，更深入評估潛在警訊。」陳哲修表示，這樣就能提早預防與生活型態相關的慢性健康風險，或是避免訓練傷害，進而設計出最安全、最有效、最個人化的後續健康促進課程。

「前衛健康事業」表示，公司2014年成立以來，長年投入國內全民運動推展，擔任第一線的活動推廣角色，服務內容包含運動i臺灣、運動巡迴指導團等，迄今總服務人次已達130萬人次；同時也積極響應政府政策，主動媒合自主培訓的50位運動訓練師到企業授課，成效顯著。

