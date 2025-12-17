NBA盃冠軍賽、麟榤配年終賽首戰對「大魔王」 今日賽事預告與轉播

王齊麟、邱相榤（資料照，Badminton photo提供）

NBA盃冠軍賽今天開打，尼克將對上馬刺，布朗森（Jalen Brunson）和湯斯（Karl-Anthony Towns）將捍衛主場，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將率領馬刺力拚首冠。

世界羽聯（BWF）年終總決賽今天將在中國杭州點燃戰火，台灣3組人馬男單周天成、男雙王齊麟／邱相榤、女雙謝沛珊／洪恩慈將接力登場。其中王齊麟／邱相榤首戰就要遇到本季狀態火燙的南韓強敵「大魔王」金元昊／徐承宰。

尋求連兩屆晉級4強的周天成，首場對陣日本一哥奈良岡功大，同組對手還有中國選手石宇奇、李詩灃。謝沛珊／洪恩慈首場也要挑戰世界第1的中國組合劉聖書／譚寧，另兩組強敵為南韓金慧貞／孔熙容、白荷娜／李紹希。

NBA CUP冠軍賽

09：30 馬刺 VS 尼克

轉播：緯來體育

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽

09：00 臺東縣 VS 神奈川市

11：30 新北白 VS 花蓮縣

14：00 昆士蘭 VS 臺中市

轉播：愛爾達體育4台

BWF 年終總決賽

09：30 年終賽 第一日（上） 第2場地

09：30 年終賽 第一日（上） 第1場地

17：00 年終賽 第一日（下） 第2場地 周天成、邱相榤/王齊麟

17：00 年終賽 第一日（下） 第1場地 謝沛珊/洪恩慈

轉播：愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

東亞超級聯賽

18：00 首爾SK騎士 VS 宇都宮皇者

轉播：緯來體育、緯來精采

