MLB》道奇柯敬賢能否成每日先發？權威美媒分析宰制級數據背後隱憂

〔體育中心／綜合報導〕道奇19歲台灣新星柯敬賢今年迎來旅美首個完整賽季，在新人聯盟繳出宰制級成績，季末也獲得升上1A的機會。近期權威數據網站《Fangraphs》撰文分析道奇農場前52名新秀，柯敬賢被排在第23名。

柯敬賢本季在亞利桑那新人聯盟（Arizona Complex League）出賽53場，繳出.367/.487/.539的恐怖打擊三圍，攻擊指數高達1.026，敲出4轟、30分打點，加權得分創造值（wRC+）高達142；不過來到1A後面臨撞牆期，32場出賽打擊三圍.219/.355/.281，攻擊指數0.636、0轟、4打點，wRC+僅88。

《Fangraphs》新秀專家朗根哈根（Eric Longenhagen）、高洛斯基（Brendan Gawlowski）與費根（James Fegan）在球探報告中，給予柯敬賢打擊30分、原始力量45分、實戰力量25分、跑壘50分、守備40分、傳球45分的評價。

報告指出，柯敬賢在新人聯盟帳面上的輾壓數據，對於一名18歲、身手靈活且偶爾能鎮守中外野的球員來說，是一個很棒的的開始。然而亞利桑那新人聯盟的環境與其他小聯盟層級完全不同，內野堅硬地像岩石，能讓平凡滾地球變成安打；防守拙劣的球員容易搞砸簡單的滾地球，或是在烈日下漏接高飛球，甚至連記錄員會手忙腳亂到直接問球員的隊友該判安打或失誤，因此亞利桑那新人聯盟的數據，必須有著極大的保留態度。

而這個理論套在柯敬賢身上再合適不過，雖然柯敬賢體型高大，但揮棒動作往往過於保守，經常把球「削」到反方向，而非大力拉打，而他不少安打都是「點到為止（dinking and dunking，原為美式足球用語，意旨不求大碼數，而是用短傳緩緩推進）」，這種往反方向輕碰的打法，在面對更高層級的對手時可能無法複製。

報告點出，以柯敬賢的揮棒槓桿條件（lever length）來看，他的揮棒其實偏短，但對於好球帶上緣的球仍無法有很好的出色擊球（barrel），儘管有著可見的長打潛力，但這些問題也都讓人質疑，他究竟能在實戰中展現多少力量。這並非表示柯敬賢沒有實力，他是名具有良好打擊策略且身材魁梧的年輕人，未來在角落外野也有機會成為聯盟平均等級的防守者，不過他的發展方向更像是一名在主力與板凳遊走，或是右投專武的打者，而非每日固定先發。

