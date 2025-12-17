羽球》不能只靠技術打球了！依瑟儂談女單比賽風格巨變

依瑟儂。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）雖然已經年過30歲，但仍在賽場上相當活躍，睽違3年再度打進年終總決賽，力拚賽史首冠。依瑟儂近日受訪坦言，女單比賽風格已經與以往大不相同，過去20年來都靠技術在打球，如今則是要把訓練重心放在體能。

世界排名第8的依瑟儂本季在印尼大師賽和熊本大師賽抱回冠軍，本季拿下2冠，另外在馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽、北極公開賽和澳洲公開賽都闖進4強。依瑟儂上週則是在東南亞運動會（SEA Games）勇奪生涯首面羽球女單金牌。

依瑟儂認為，自己的心理狀態還沒有調整到最佳，自己還在尋找平衡，有時候在最需要的時刻，卻什麼都控制不了，包括心理層面，但最後，自己先戰勝自己，這也是能擊敗對手的原因。

依瑟儂坦言，在比完熊本大師賽之後，真的感覺非常疲累，後來又飛去澳洲，接著趕去打東南亞運動會，以她現在這個年紀來說，真的很累，這對體能來說是一大挑戰，因為覺得自己消耗了很多能量，比賽時必須維持百分之百的狀態，但她並沒有真正達到最佳的狀態。依瑟儂強調，她還是會盡全力去拚，努力做好所有事情，盡量恢復體力，好好享受今年最後一站的年終賽。

隨著新世代選手崛起，以及女單比賽的風格有了很多變化，大家都著重在防守上，依瑟儂對此說道：「我年紀漸長，需要付出更多的體力，而現在的選手防守能力都更強，你每一拍都必須保持耐心，就算你想殺球，也未必能馬上得分，因此我把重心放在體能上，因為過去20年，我一直是靠技術在打球。」

