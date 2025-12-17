自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》不能只靠技術打球了！依瑟儂談女單比賽風格巨變

2025/12/17 06:47

依瑟儂。（資料照，路透）依瑟儂。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）雖然已經年過30歲，但仍在賽場上相當活躍，睽違3年再度打進年終總決賽，力拚賽史首冠。依瑟儂近日受訪坦言，女單比賽風格已經與以往大不相同，過去20年來都靠技術在打球，如今則是要把訓練重心放在體能。

世界排名第8的依瑟儂本季在印尼大師賽和熊本大師賽抱回冠軍，本季拿下2冠，另外在馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽、北極公開賽和澳洲公開賽都闖進4強。依瑟儂上週則是在東南亞運動會（SEA Games）勇奪生涯首面羽球女單金牌。

依瑟儂認為，自己的心理狀態還沒有調整到最佳，自己還在尋找平衡，有時候在最需要的時刻，卻什麼都控制不了，包括心理層面，但最後，自己先戰勝自己，這也是能擊敗對手的原因。

依瑟儂坦言，在比完熊本大師賽之後，真的感覺非常疲累，後來又飛去澳洲，接著趕去打東南亞運動會，以她現在這個年紀來說，真的很累，這對體能來說是一大挑戰，因為覺得自己消耗了很多能量，比賽時必須維持百分之百的狀態，但她並沒有真正達到最佳的狀態。依瑟儂強調，她還是會盡全力去拚，努力做好所有事情，盡量恢復體力，好好享受今年最後一站的年終賽。

隨著新世代選手崛起，以及女單比賽的風格有了很多變化，大家都著重在防守上，依瑟儂對此說道：「我年紀漸長，需要付出更多的體力，而現在的選手防守能力都更強，你每一拍都必須保持耐心，就算你想殺球，也未必能馬上得分，因此我把重心放在體能上，因為過去20年，我一直是靠技術在打球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中