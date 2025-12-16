自由電子報
MLB》多達10隊展現興趣！洋基有意簽回曾取代威廉斯的32歲後援大將

2025/12/16 22:56

威佛。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》洋基記者柯許納（Chris Kirschner）報導，洋基有意簽回32歲後援右投威佛（Luke Weaver）。

威佛本季曾經取代表現不佳的2屆明星後援威廉斯（Devin Williams）成為球隊終結者，然而他在球季後段壓制力也下滑，讓總教練布恩（Aaron Boone）越來越不敢讓他在高張力局數上場。今年威佛在季後賽出賽3場卻只投0.1局，防禦率高達135.00；例行賽出賽64場投64.2局，防禦率3.62。

《The Athletic》洋基記者柯許納報導指出，消息來源透露洋基對續簽威佛展現出真誠的興趣，而他也有意重返條紋軍。不過雙方談判尚未深入，威佛正在衡量選擇，因為休季已經有大約10支球隊都對他表達關注。

威廉斯休季轉投大都會，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）上週曾表示，希望能再補強幾名優質牛棚投手。目前洋基來季牛棚確定人選，包含貝納（David Bednar）、多法爾（Camilo Doval）、克魯茲（Fernando Cruz）、希爾（Tim Hill），柏德（Jake Bird）也有望進入牛棚，因此還剩下3個空缺。

威佛之所以相當適合洋基，是因為洋基需要三振型後援。威佛本季追打率、揮空率的聯盟PR值高達91與89；而威佛本季的好球帶內揮空率更勝貝納、多法爾與克魯茲等3大後援主力。過去兩年，威佛展現出對於積極攻擊好球帶毫不畏懼的態度，這正是洋基牛棚所缺乏的特質。

