MLB》日、韓洋將回流潮！ 國民最高2億簽下讀賣巨人葛瑞芬

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人洋投葛瑞芬（Foster Griffin）在日本職棒連續3年繳出穩定表現後，被國民隊以1年550萬美元簽下，加上激勵獎金最高能夠領650萬美元（約新台幣2億）。

現年30歲的葛瑞芬，本季為巨人出賽14場，拿下6勝1敗，防禦率1.62，在日職3年他共出賽54場拿下18勝10敗，315.2局投球只被打256支安打，送出318K、70BB，防禦率2.57，是巨人陣中相當穩定的輪值好手。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，國民以1年550萬美元大聯盟約將葛瑞芬簽下，《FanSided》記者莫瑞（Robert Murray）則透露，合約當中含有最高100萬美元的激勵獎金。

葛瑞芬上次在大聯盟出賽是2022年，他在2020年於皇家初登大聯盟，2022年6場登板防禦率8.53，效力皇家與藍鳥2隊。葛瑞芬的球速不算非常快，但有指叉球與「Kick Change（近期新興的變速球，握法與圈指變速球相似）」。

今年休賽季大聯盟不斷將日、韓兩大聯賽的洋將給簽回，包含藍鳥以3年3000萬美元簽下擁有旅日經驗的新科韓職MVP龐塞（Cody Ponce）、白襪2年1200萬簽下橫濱左投凱伊（Anthony Kay），SSG王牌安德森（Drew Anderson）1年700萬美元加入老虎，前中職富邦悍將、韓職韓華鷹洋投瑞恩（Ryan Weiss）260萬美元加盟太空人。

