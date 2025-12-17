自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》小熊1年約續留將滿39歲的左投瑟巴爾 今年被打擊率僅1成88

2025/12/17 07:31

瑟巴爾。（資料照，美聯社）瑟巴爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，芝加哥小熊以1年短約，續留38歲主力後援左投瑟巴爾（Caleb Thielbar），這份合約待體檢通過後生效。

瑟巴爾先前在大聯盟8個賽季都效力雙城，2024年12月加盟小熊。瑟巴爾今年出賽67場追平生涯新高，拿到3勝4敗、貢獻25次中繼成功、1次救援成功，防禦率2.64，共投58局賞56次三振、僅丟13次保送，被打擊率1成88，每局被上壘率僅0.88。

權威數據網站《Fangraphs》顯示，瑟巴爾今年的四縫線速球均速為92.8英哩，搭配滑球、曲球等武器球，其中對手面對曲球的打擊率僅1成35。瑟巴爾今年面對左打者的被打擊率僅1成61，面對右打的被打擊率為2成05。

小熊隊主力後援之一的波梅蘭茲（Drew Pomeranz）離隊，季後補強牛棚，11月下旬以2年1450萬美元簽下右投梅頓（Phil Maton）、左手怪投米爾納（Hoby Milner），如今再留下「左打剋星」瑟巴爾。

瑟巴爾將於明年1月滿39歲，生涯在大聯盟414場出賽都是後援，累積26勝、89次中繼成功、5次救援成功，平均防禦率3.26。

