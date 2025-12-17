自由電子報
MLB》鄧愷威卡位輪值拉警報！巨人簽下先發好手、美媒透露可能性

2025/12/17 07:32

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕巨人在今天連續補強兩位投手戰力，分別以2年2200萬美元簽下前釀酒人資深先發好手豪瑟（Adrian Houser），並以1年200萬美元合約簽下前老虎終結者佛利（Jason Foley）。

豪瑟曾在釀酒人效力7個賽季，後續轉戰大都會，今年上半季加盟白襪後表現出色，11場先發投68.2局拿下6勝2敗防禦率2.10，但季中被交易給光芒後表現下滑，10場先發投56.1局，拿下2勝3敗防禦率4.79。

報導指出，豪瑟有望加入巨人的先發輪值，加入王牌韋伯（Logan Webb）、塞揚左投雷伊（Robbie Ray）、魯普（Landen Roupp）。休賽季一直在尋找先發補強，所以巨人還有可能繼續簽下先發投手。

儘管先前曾傳出巨人打算搶下今井達也，但今天大聯盟報導指出，巨人現在看起來不想要在先發投手上花大錢，反而是尋找簽回老將韋蘭德（Justin Verlander）的機會，或者是簽下資深投手如薛哲（Max Scherzer）。倘若巨人持續補強先發，台灣好手鄧愷威新賽季想卡位先發輪值的機會便會下滑。

豪瑟今年上下半季表現判若兩人。（資料照）豪瑟今年上下半季表現判若兩人。（資料照）

在簽下豪瑟前，今天巨人以200萬美元簽下被老虎DFA的前終結者佛利，30歲的佛利在老虎2021到2024賽季共210場後援出賽，防禦率僅3.16，但因為動了右肩關節囊手術，今年賽季並沒有大聯盟登板紀錄，新賽季預計也會從傷病名單出發，預計要到季中才會登板。

佛利回歸後有望接下巨人終結者的位置，巨人在上季把前終結者杜瓦爾（Camilo Doval），牛棚好手羅傑斯（Tyler Rogers）都交易出去，另一位終結者人選羅德里奎茲（Randy Rodriguez）則動了TJ手術。

休賽季巨人以1年140萬美元簽下左投亨特吉（Sam Hentges），並從紅人的讓渡名單拿下另一位左投山馬丁（Reiver Sanmartin），加入由沃克（Ryan Walker）、米勒（Erik Miller、布托（José Buttó）、佩格羅（Joel Peguero）、畢文斯（Spencer Bivens）等人組成的牛棚。

