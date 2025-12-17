自由電子報
NBA》勇士老闆私信曝光引爆內部焦慮？ 總教練柯爾：我完全不關心

2025/12/17 08:12

柯瑞（右）。（資料照）柯瑞（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在15日隊拓荒者一戰，儘管37歲的柯瑞（Stephen Curry）狂轟48分仍無助球隊贏球，老闆拉寇伯（Joe Lacob）跟球迷的對話甚至被曝光，對此總教練柯爾（Steve Kerr）做出回應。

根據《ESPN》報導指出，一位勇士球迷杜塔里（Justin Dutari）在該場輸給拓荒者的賽後，傳給拉寇伯一封信件，內容提到他認為球隊需要「真正的第二得分點」，並直言巴特勒（Jimmy Butler）的能力沒有充分被運用，同時歸咎陣容缺乏體型優勢，在信件末他直言「我感到非常沮喪。」

不久後，拉寇伯也回信給杜塔里：「你不可能比我更沮喪。我正在努力解決，這很複雜。包含打法風格、教練對球員的要求、聯盟趨勢等。Jimmy（巴特勒）並不是問題所在。」而杜塔里不久後便將這個互動放上社群網站《Reddit》，勇士球團後續證實，回訊的人確實是老闆本人。

《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）認為，這段簡短的對話揭開了勇士球團日益增長的焦慮情緒。儘管在柯瑞時代的尾聲，外界對球隊有著更高的期待，但勇士目前戰績僅13勝14敗，受困於競爭激烈的西部第八名。

此外，拉寇伯的信件也讓柯爾成為了關注焦點，他在勇士拿下4座冠軍的賽季，始終堅持以柯瑞與格林（Draymond Green）打造的進攻體系。柯爾坦承自己已經看過那封信件：「沒什麼大不了的，我完全不關心這樣的事情。」

目前柯爾正處於合約的最後一季，他在訓練營期間曾宣布暫不尋求續約，傾向於賽季結束後再討論自己於球隊的未來，而老闆、總管還有柯瑞都對柯爾表達堅定的支持，希望賽季結束後可以留下柯爾。

柯爾直言：「我們都很沮喪，老闆很沮喪，我也很沮喪，柯瑞、格林，每個人都很沮喪。這就是聯盟運作的方式。但我討厭有人公開私人信件。」、「老闆百分之百支持我，我也支持他。我們關係很好，這裡擁有極佳的延續性。球隊穩定的環境一直是我們的優勢之一。」

