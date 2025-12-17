自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》拒絕逾6000萬報價！ 大谷翔平傳說之夜全壘打球將公開競標

2025/12/17 08:33

大谷翔平對釀酒人3響砲、10K傳說夜的最後一顆全壘打球將被公開競拍。（資料照）大谷翔平對釀酒人3響砲、10K傳說夜的最後一顆全壘打球將被公開競拍。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在今年國聯冠軍賽G4面對釀酒人，單場3響砲並飆出10K，上演堪稱棒球史上最狂的單場表現，而該傳說之夜的最後一發全壘打球的持有者、35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores），將把該球放上拍賣網站。

根據《紐約郵報》報導指出，佛羅雷斯拒絕200萬美元（約新台幣6296萬）的報價，他更透露，自己原本期待大谷翔平的母國日本能夠聯繫他：「我認為這顆球應該屬於日本，那是翔平的球，也就是日本的東西，我一直在等待（日本方面的報價）。」

不過佛羅雷斯最終選擇透過知名拍賣公司《Goldin Auctions》於當地時間12月23日開始拍賣，他認為最終結果將會比他獲得的報價更高：「無論如何，我都會得到更高的價錢。」

Goldin創辦人暨執行長戈丁（Ken Goldin）表示，這顆球價值7位數，但並不確定是否會超過大谷翔平去年完成「50轟50盜」的第50轟440萬美元史上最高紀錄，「那顆球不一樣。而我們期待到時候的競標會有多瘋狂，對吧？能夠超越這顆球嗎？是有可能的。這取決於競標者有多瘋狂。所以讓我們拭目以待吧。」

佛羅雷斯將把大谷翔平傳說夜的全壘打球放上拍賣網站。（圖片取自紐約郵報）佛羅雷斯將把大谷翔平傳說夜的全壘打球放上拍賣網站。（圖片取自紐約郵報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中