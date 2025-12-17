MLB》拒絕逾6000萬報價！ 大谷翔平傳說之夜全壘打球將公開競標

大谷翔平對釀酒人3響砲、10K傳說夜的最後一顆全壘打球將被公開競拍。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在今年國聯冠軍賽G4面對釀酒人，單場3響砲並飆出10K，上演堪稱棒球史上最狂的單場表現，而該傳說之夜的最後一發全壘打球的持有者、35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores），將把該球放上拍賣網站。

根據《紐約郵報》報導指出，佛羅雷斯拒絕200萬美元（約新台幣6296萬）的報價，他更透露，自己原本期待大谷翔平的母國日本能夠聯繫他：「我認為這顆球應該屬於日本，那是翔平的球，也就是日本的東西，我一直在等待（日本方面的報價）。」

不過佛羅雷斯最終選擇透過知名拍賣公司《Goldin Auctions》於當地時間12月23日開始拍賣，他認為最終結果將會比他獲得的報價更高：「無論如何，我都會得到更高的價錢。」

Goldin創辦人暨執行長戈丁（Ken Goldin）表示，這顆球價值7位數，但並不確定是否會超過大谷翔平去年完成「50轟50盜」的第50轟440萬美元史上最高紀錄，「那顆球不一樣。而我們期待到時候的競標會有多瘋狂，對吧？能夠超越這顆球嗎？是有可能的。這取決於競標者有多瘋狂。所以讓我們拭目以待吧。」

佛羅雷斯將把大谷翔平傳說夜的全壘打球放上拍賣網站。（圖片取自紐約郵報）

