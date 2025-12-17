自由電子報
MLB》勇士開5年約無用！ 美媒分析狄亞茲21億約加盟道奇的關鍵

2025/12/17 08:52

狄亞茲。（資料照，美聯社）狄亞茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年季後沒有留住王牌終結者狄亞茲（Edwin Diaz）、隊史264轟的全壘打王阿隆索（Pete Alonso）。根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，勇士隊曾開出5年約給狄亞茲、大都會拒絕跟進報價，讓狄亞茲最終選擇去道奇。

狄亞茲季後以3年總值6900萬美元合約（約新台幣21.9億元）轉戰衛冕軍道奇，這份合約中包含900萬美元簽約金，1350萬美元的延遲支付分10年付清，外加2029年有條件的650萬美元選擇權。

《ESPN》指出，狄亞茲曾收到兩份報價，一份來自道奇的3年約，另一份則勇士隊提出的5年約。儘管大都會在簽下明星後援投手威廉斯（Devin Williams）前，並未事先告知狄亞茲，讓他感到不悅，但狄亞茲仍想等待老東家的報價。

大都會在美國時間12月7日開出3年6600萬美元的報價，其中2100萬美元分10年延遲支付，雙方仍持續協商。大都會又開出另一份報價，提出900萬美元簽約金比照道奇隊，但2100萬美元的延遲支付期間拉長至15年。

由於狄亞茲將在明年3月滿32歲，他希望在加入延遲支付後，平均年薪至少2000萬美元，而且延遲支付的金額更少、支付期間更短。《ESPN》引述消息來源說，大都會拒絕滿足這些條件，勇士隊雖然提出更長年限的合約，但同樣未能符合狄亞茲的需求。

阿隆索在休賽季以5年1.55億美元轉戰金鶯，《ESPN》提到，這份合約遠遠超出大都會對阿隆索的估價。

