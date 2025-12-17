自由電子報
體育 棒球 日職

日職》宇宙軟銀都搶不贏？ 橫濱成阪神虎洋投爭奪戰大熱門

2025/12/17 09:05

杜普藍提亞傳出可能與橫濱DeNA簽約。（資料照）杜普藍提亞傳出可能與橫濱DeNA簽約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎洋投杜普藍提亞（Jon Duplantier）在休賽季引發日職爭奪戰，傳橫濱DeNA成為程咬金突然殺出，有望擊敗軟銀與阪神虎成功網羅到杜普藍提亞。

杜普藍提亞是前響尾蛇大物，擁有大聯盟資歷，本季在阪神虎先發15場有2場完投完封，拿下6勝3敗，防禦率1.39，90.2局投球送出113次三振，每局被上壘率僅0.81。

阪神虎原本想要續留杜普藍提亞，但在13日宣布結束留人的談判，後續傳出軟銀有望網羅，但橫濱突然殺出成為有力下家。日媒報導指出，橫濱原本想要留下效力2個賽季，今年拿下10勝的傑克森（Andre Jackson），但是談判未果，因此迅速轉移目標至杜普藍提亞。

橫濱今年休賽季的洋投布局積極，在大聯盟白襪以2年1200萬美元搶走當家左投凱伊（Anthony Kay）後，便選擇簽下今年曾效力大聯盟勇士隊的28歲左投考克斯（Austin Cox）。同時橫濱還簽下最快能投到161公里的火球男雷諾斯（Sean Reynolds）以及右投魯伊茲（José Ruiz）兩位具有大聯盟資歷的好手作為後援選項。

