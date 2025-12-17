自由電子報
MLB》費城人250轟明星將被放棄 名將之子新賽季有望升大聯盟

2025/12/17 10:28

卡斯泰拉諾斯。（資料照）卡斯泰拉諾斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人在昨天簽下2屆明星外野手賈西亞（Adolis García），而球隊在確定他加盟後的第一件事，就是讓自家主帥湯姆森（Rob Thomson）打給農場外野大物，名將之子小克勞佛（Justin Crawford），告訴他球隊新賽季將讓他擔任每日外野手，預計鎮守中外野。

費城人在新賽季預計會讓賈西亞擔任先發右外野，小克勞佛鎮守中外野，左外野則由馬許（Brandon Marsh）為主針對先發投手進行輪換。代表費城人新賽季的外野將會有三分之二與本季不同。

待外野陣容搞定，費城人接下來要做的就是留下明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），報導指出，雙方針對合約已經進行過多種方案的談判，但還沒達成共識，儘管狀況稍嫌棘手，但雙方的立場堅定，都認為彼此需要對方。

費城人預期的外野配置也證明新賽季球隊已經沒有把生涯250轟的外野手卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）放進藍圖，不過球隊至今尚未處理他剩餘1年2000萬美元的合約。卡斯泰拉諾斯在2022年跟費城人簽下5年1億美元合約，儘管在費城人敲出82轟，季後賽也屢有佳作，但攻防兩端表現都不夠穩定，加上今年不佳的表現，讓費城人不再打算給他機會。

小克勞佛新賽季有機會擔任費城人的先發外野手。（資料照）小克勞佛新賽季有機會擔任費城人的先發外野手。（資料照）

費城人休賽季最主要的補強就是以以5年1.5億美元簽回當家全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber），接下來費城人扣掉瑞爾穆托的續約外，還有機會再簽下後援投手以及替補野手，有可能不會鎖定大咖進行補強。

明年將滿22歲的小克勞佛，是前光芒4屆明星外野手克勞佛（Carl Crawford）的兒子，他連續2年入選百大新秀，今年賽季在3A出賽112場，打擊率3成34，上壘率4成11，敲出7轟，跑出46次盜壘成功，攻擊指數0.863。

