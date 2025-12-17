MLB》日職生涯246轟的村上宗隆成市場最大謎團？美媒坦言不知落腳處

村上宗隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子強打村上宗隆今年季後行使入札制度，挑戰大聯盟舞台，距離入札期限美國時間12月22日只剩不到一週的時間。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）近日在美國棒球節目「Foul Territory」中指出，村上宗隆是市場上最大的謎團，因為沒有聽到太多球隊對他有興趣。

談到村上宗隆的狀況，羅森索在節目中指出，「他是市場上最大的謎團，因為我們沒聽說、或是沒聽到多少球隊參與其中，但這並意味著沒有球隊在談，我們只是不確定現在進展到哪一步。有時候，和日本選手、以及其他選手的談判都是這樣，外界很少聽到哪些球隊在接觸。老實說，關於岡本和真、今井達也，我們在哪些球隊有興趣的這一點上，也幾乎沒有聽到太多消息。」

羅森索指出，村上宗隆具有長打能力，但他的揮空率偏高，讓外界有嚴重的疑慮。羅森索提到，日本巨星大谷翔平在18歲至22歲於日本打球時的三振率，其實比村上宗隆整個職業生涯還高，「但如果你看鈴木誠也（效力小熊），他在日本的三振率低於村上宗隆，而且他已經成為一名成功的大聯盟打者。所以，在各球團的眼中，村上是一名成敗兩極化的選手。」

羅森索認為，村上宗隆預計將會成為一名大聯盟選手，「但我無法預測會去哪裡！」

村上宗隆曾在2022年創下單季56轟的日職本土選手新高紀錄，該年奪得中央聯盟打擊三冠王。村上宗隆今年受到傷勢影響，整季出賽56場交出22轟、47分打點，打擊率2成73，吞64次三振。村上宗隆在日職8年，累積246轟、平均打擊率2成70，三度摘得央聯全壘打王。

不過，村上宗隆近3年的被三振率分別是28.1％、29.5％、28.6％，生涯吞K率平均為25.7％。鈴木誠也在日職的吞K率為16％；而大谷翔平在日職時期的吞K率平均為27％。

