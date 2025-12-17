自由電子報
MLB》都改當「宇宙道奇」粉絲？ 美作家給海盜球迷超狂建議

2025/12/17 12:08

道奇二連霸，大谷翔平開心慶祝。（資料照，美聯社）道奇二連霸，大谷翔平開心慶祝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕匹茲堡海盜今年打出71勝91敗排國聯倒數第三，連10年無緣季後賽。《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）近日在美國棒球節目「Foul Territory」中指出，海盜球迷可以改當道奇隊球迷。

鮑登在節目中提到，「過去10年來，市場排名後15名的球隊，沒有一隊拿到世界大賽冠軍。對，我懂這件事，但我常跟大家說，身為球迷，你不一定非得要當海盜隊的球迷。你可以一輩子當海盜迷到退休，或是也可以把自己『交易』去當道奇球迷。」

「如果你只是想看到你的球隊贏球，那以現在來看，道奇再次奪得世界大賽的機率是最高的。所以如果你想要贏球，身為球迷，你可以選擇支持任何一支球隊，你不一定要支持家鄉球隊。而且你還是可以在家鄉看到道奇隊來比賽。他們會來匹茲堡，然後打敗你們。如果你真的很在意，那就成為一名道奇球迷，沒什麼不好。」

海盜隊史有5座世界大賽冠軍，但前一次海盜隊奪冠，已經是1979年的時候。海盜隊連10年無緣季後賽，前一次闖進季後賽戰場已經是2015年。

道奇今年達成二連霸，明年要挑戰三連霸偉業，道奇在休賽季以3年總值6900萬美元合約（約新台幣21.9億元）網羅王牌終結者狄亞茲（Edwin Diaz），補強球隊較弱的牛棚。

大谷翔平（右）。（資料照，路透）大谷翔平（右）。（資料照，路透）

