富邦U18》「台灣殺手」曾來台被打慘？東京隊教練爆料10多年前往事

2025/12/17 12:05

東京隊擊敗嘉義市。（大會提供）東京隊擊敗嘉義市。（大會提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽A組預賽，日本東京在自身打擊發揮、加上對方單場多達8次失誤之下，9:3擊敗嘉義市，預賽拿到首勝。

日本東京隊教練團成員之一福山亮，為社會人選手出身，他透露，球隊這次組軍以當地rebase訓練中心選手為主，選手遍及當地各校。

福山亮透露，rebase訓練中心是俱樂部性質，選手年齡層廣泛，並邀請不少職棒選手前往交流，12強台灣隊的教練高志綱、選手陳傑憲就都去過。福山亮說：「台灣人知道rebase，很令人開心。我們選手不只18歲以下，包括自己在內，也是社會人出身，希望多跟台灣交流。」

談到與台灣的淵源，福山亮還透露，距今大約10年前的大學時期，他曾代表駒澤大學來台打過比賽，當時隊友還有現在旅美的強投今永昇太。福山加碼爆料：「當時今永被打得很慘呢。」

預賽兩場吞敗後，終於拿下首勝。福山亮認為，首戰面對地主新北藍，因緊張沒能發揮，次戰五五波卻也輸球，今天才漸漸不緊張，把能做好的事做好。投4局失3分拿勝投的岡方大翔，福山亮透露，他是首次先發，也漸漸擺脫緊張感。

東京隊先發投手岡方大翔。（大會提供）東京隊先發投手岡方大翔。（大會提供）

東京隊教練福山亮。（記者林宥辰攝）東京隊教練福山亮。（記者林宥辰攝）

