NBA》阿努諾比聯手布朗森 尼克逆轉馬刺奪隊史首座NBA盃冠軍

2025/12/17 12:12

尼克贏得NBA盃冠軍。（美聯社）尼克贏得NBA盃冠軍。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA盃冠軍賽今天登場，阿努諾比（OG Anunoby）比拿下全場最高28分，布朗森（Jalen Brunson）25分，兩人攜手率領尼克在第4節逆轉，終場以124：113擊敗馬刺，勇奪隊史首座NBA盃冠軍。

尼克在NBA盃小組賽拿下3勝1負，接著再擊敗暴龍、魔術，收下冠軍賽門票；馬刺也同樣在小組賽取得3勝1負，晉級後擊敗湖人，再扳倒衛冕軍雷霆和尼克爭冠。

馬刺今天開局打出11：7攻勢，隨後明星長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）替補上陣，助隊一度擴大領先，但尼克很快反擊超車，雙方持續拉鋸，馬刺靠著強森（Keldon Johnson）三分球加上福克斯（De'Aaron Fox）罰球，在首節打完取得2分領先。

進入次節，戰況依舊膠著，馬刺都只保有微幅領先，最後關頭阿努諾比灌籃助隊追平，但福克斯回敬兩分，半場打完馬刺暫時以61：59領先。馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）拿下12分為全隊半場最高，尼克阿努諾比手感火燙，兩節打完已攻下20分。

易籃後，福克斯連續命中三分球助隊擴大領先，但溫班亞瑪在這節尾聲找到節奏連續得分，助隊一度擴大到雙位數領先，但克拉克森（Jordan Clarkson）在末節跳出，連續命中三分球助尼克超車。

終場前2分鐘，阿努諾比飆進三分球，尼克擴大到8分領先，最後關頭馬刺又發生要命失誤，無力逆轉頹勢，只能眼看尼克抱走金盃和每人逾50萬美元獎金。

尼克今天7人得分上雙，阿努諾比攻下全場最高28分、9籃板，布朗森25分，籃板球大勝馬刺17個；馬刺方面，哈波（Dylan Harper）替補上陣繳出全隊最高21分，溫班亞瑪18分次之。

布朗森。（路透）布朗森。（路透）

阿努諾比。（法新社）阿努諾比。（法新社）

尼克贏得NBA盃冠軍。（美聯社）尼克贏得NBA盃冠軍。（美聯社）

NBA》阿努諾比聯手布朗森 尼克逆轉馬刺奪隊史首座NBA盃冠軍哈波（中）。（法新社）

