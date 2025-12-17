MLB》名記者爆料金河成拒絕運動家15億長約！ 遵循「波拉斯」模式

金河成1年2000萬美元重返勇士，羅森索爆料他拒絕了運動家4年4800萬美元的合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕南韓游擊手金河成在昨天跟勇士簽下一張1年2000萬美元合約，今天《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文指出，他拒絕運動家一張4年4800萬美元（約新台幣15億）的複數年合約，改與勇士簽約。

羅森索指出，金河成的選擇遵循了知名經紀人波拉斯（Scott Boras）的典型模式，那就是與其在不利的市場環境下簽下長約，不如選擇在日後尋求實現自己的完整價值。金河成在去年才剛動完右肩盂唇手術，且飽受下背部炎症困擾，整季僅出賽48場。

請繼續往下閱讀...

開出4800萬美元合約的運動家，原本打算讓金河成鎮守二壘，倘若威爾森（Jacob Wilson）受傷就能夠支援游擊。不過現在金河成與勇士簽約，運動家可能會想透過交易來解決二、三壘的需要。

目前市場上最符合運動家需求的是光芒二壘手洛爾（Brandon Lowe）以及大都會的麥克內爾（Jeff McNeil），因為光芒過往傾向將到期約的球員給交易出去，洛爾是很明顯的交易標的。然而，熟悉光芒的人士也表示，球隊不太接受低廉報價，因為他們相信只要洛爾保持健康，他可能會是季中交易大限前最好的打者之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法