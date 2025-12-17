《傳說對決》泰女子隊驚傳遠端代打！整隊遭取消資格

泰國隊伍女子代表隊選手「Tokyogurl」（比中指者）遭質疑使用第三方軟體。（取自比賽YT）

〔即時新聞／綜合報導〕第 33 屆東南亞運動會（SEA Games）《傳說對決》女子組傳出大醜聞。15日的賽事中，泰國隊伍女子代表隊選手「Tokyogurl」遭質疑使用第三方軟體，讓人遠端操作她的帳號「代打」。該輪比賽中，泰國隊以 0:3 慘敗越南隊，泰國電子競技聯合會（TESF）則表示接受裁決，已於16日解除與「Tokyogurl」的合約。

綜合外媒報導，「Tokyogurl」被指控在15日的勝部決賽中，使用未經授權的第三方軟體，外界指控該軟體為遠端桌面程式「TeamViewer」，質疑「Tokyogurl」在比賽中讓高手遠端替她打比賽。在比賽中，有觀眾認為她的動作異常，質疑她讓人代打比賽，她也立刻被換下場，當時「Tokyogurl」面對鏡頭還比出中指手勢，又引發爭議。

16日敗部賽事中，泰國隊與寮國的對戰中已經取得 1:0 領先，她們仍有機會挺進金牌戰，不過TESF毅然宣布遵守「公平」原則，要求全隊退賽，「Tokyogurl」所屬戰隊 Talon 也立刻宣布解除與「Tokyogurl」的合約。

然而，TESF的決定也令不少泰國隊員感到錯愕。「Tokyogurl」的隊友「Givemeakiss」就在社群平台發文表示此事讓她「心碎」；「Tokyogurl」則否認作弊，表示是自己親自上場比賽，會被換下場是因為她身體不適，而比中指只是為了舒緩隊友緊張的情緒而開玩笑。

