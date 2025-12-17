自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

《傳說對決》泰女子隊驚傳遠端代打！整隊遭取消資格

2025/12/17 16:07

泰國隊伍女子代表隊選手「Tokyogurl」（比中指者）遭質疑使用第三方軟體。（取自比賽YT）泰國隊伍女子代表隊選手「Tokyogurl」（比中指者）遭質疑使用第三方軟體。（取自比賽YT）

〔即時新聞／綜合報導〕第 33 屆東南亞運動會（SEA Games）《傳說對決》女子組傳出大醜聞。15日的賽事中，泰國隊伍女子代表隊選手「Tokyogurl」遭質疑使用第三方軟體，讓人遠端操作她的帳號「代打」。該輪比賽中，泰國隊以 0:3 慘敗越南隊，泰國電子競技聯合會（TESF）則表示接受裁決，已於16日解除與「Tokyogurl」的合約。

綜合外媒報導，「Tokyogurl」被指控在15日的勝部決賽中，使用未經授權的第三方軟體，外界指控該軟體為遠端桌面程式「TeamViewer」，質疑「Tokyogurl」在比賽中讓高手遠端替她打比賽。在比賽中，有觀眾認為她的動作異常，質疑她讓人代打比賽，她也立刻被換下場，當時「Tokyogurl」面對鏡頭還比出中指手勢，又引發爭議。

16日敗部賽事中，泰國隊與寮國的對戰中已經取得 1:0 領先，她們仍有機會挺進金牌戰，不過TESF毅然宣布遵守「公平」原則，要求全隊退賽，「Tokyogurl」所屬戰隊 Talon 也立刻宣布解除與「Tokyogurl」的合約。

然而，TESF的決定也令不少泰國隊員感到錯愕。「Tokyogurl」的隊友「Givemeakiss」就在社群平台發文表示此事讓她「心碎」；「Tokyogurl」則否認作弊，表示是自己親自上場比賽，會被換下場是因為她身體不適，而比中指只是為了舒緩隊友緊張的情緒而開玩笑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中