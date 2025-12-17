MLB》響尾蛇老闆故技重施幹大事？ 權威媒體曝「不可思議」操作

柏格曼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇在今年休賽季的操作看似沒有打算大進補，但近期卻被傳出看上明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），陣中明星二壘手馬提（Ketel Marte）也被捲進交易傳聞，美媒也透露球隊老闆肯德里克（Ken Kendrick）似乎打算故技重施。

《The Athletic》羅森索（Ken Rosenthal）引述相關人員說法：「我們沒錢，我們沒錢，我們沒錢...噢，肯又要很激進了。」該句話的肯就是指響尾蛇老闆肯德里克。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導指出，響尾蛇想要簽下柏格曼。羅森索表示，想簽下柏格曼的前置作業，很有可能就是他們先交易掉馬堤。倘若球團真的做出這件事，就呼應上季響尾蛇也是在幾乎沒有風聲的情況下，以6年2.1億美元簽下塞揚強投伯尼斯（Corbin Burnes）。

柏格曼上季很享受在紅襪隊打球的時光，紅襪也有意與其續約，但柏格曼與伯尼斯一樣都住在鳳凰城，且經紀人同樣都是波拉斯（Scott Boras）。響尾蛇是全大聯盟唯一一支春訓基地與正式球場位於同一個都會區的球隊，讓球員可以全年都住在自己家裡。

柏格曼明年3月將滿32歲，比伯尼斯簽約時大了17個月，儘管響尾蛇可能不願給這種年紀的打者長約，但伯尼斯的案例顯示，球團願意在合約設計上展現創意。不過羅森索指出，響尾蛇幾乎必須先送走馬提才能簽下柏格曼，否則若先簽後賣，他們在交易談判中將會失去籌碼。

羅森索表示，雖然「先交易馬提、後簽柏格曼」這一連串操作看起來有些不可思議，但一年前亞利桑那簽下伯尼斯時，外界同樣也覺得是天方夜譚。

