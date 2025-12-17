富邦U18》高一左投姜晉錫好投 台南市「扣倒」維多利亞晉級

台南市在先發投手姜晉錫。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽E組預賽，台南市在先發投手姜晉錫好投，和打線火力爆發之下，10:0提前於5局擊敗來自澳洲的維多利亞，分組2勝0敗確定晉級。

3局下，台南市靠著對方暴投和自身雙盜壘成功，拿下2分，許峰穎安打、吳家宇高飛犧牲打，台南市再添分數。

4局下，埋伏9棒的王群擊出2分打點安打，台南市將分差拉大，許峰穎接著又敲安，再帶2分打點。顏少庭高飛犧牲打、黃虹譯2分打點安打，台南市單局拿下7分。

姜晉錫先發4局，送出6次三振、3次四壞球，僅被擊出1安打，無失分。台南市總教練佟百聖說：「他今天其實狀況沒到很好，壞球比較多。第一次在職棒場地投球，踩起來感覺似乎不是很確定，本來就預計讓他投3至4局。」

佟百聖說，姜晉錫今年高一，教練團有期待讓他銜接南英王牌，他也是高一的前幾個好投手，這次聯隊參與新北U18，就直接讓他上來試試看。佟百聖也笑說，姜晉堯、姜晉錫兄弟倆都很會吃，「學校附近店家對選手也都很好，常常給他們加菜、加飯，球隊也有規劃安排重訓課程，讓他們練壯，協調性若再好一點，未來性會更好。」

台南市預賽2勝，佟百聖提到，打者方面許峰穎、陳廷豪狀況都不錯，陳廷豪甚至連兩場打擊率百分百，另一位打者邱宥潔狀況也不錯。

