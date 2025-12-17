自由電子報
富邦U18》會的單字都用上拚「國民外交」 許峰穎苦笑：盡力了

2025/12/17 14:10

台南市許峰穎。（記者林正堃攝）台南市許峰穎。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕台南市今在新北富邦U18預賽，面對來自澳洲的維多利亞，終場10:0提前扣倒對手。台南市第3棒、游擊手許峰穎單場雙安，轉播畫面一度拍到，他在擊出安打站上二壘後，和排成一排的維多利亞內野手們比手劃腳聊起來，雙方都露出笑容。

賽後被問到聊了什麼，許峰穎笑說：「我把我會的英文都講一遍了。先是隊友被觸身球上一壘，我跟他們說他很胖、吃很多，他們就笑了。後來他們說話我聽不懂，裁判還幫我翻譯，好像說他們前幾天有去台南。」

許峰穎自承，平時在學校英文科不太拿手，這次把會講的單字全部都用上了，還跟他們說希望在大聯盟看到他們，就說了「MLB」、「Look」、「You」。得知用法不太對，他苦笑說：「盡力了。」

就讀善化高中高三的許峰穎，高一出賽時曾被球評稱為「善化游擊柯基」，用綽號形容他比美中信兄弟江坤宇的守備功力。

許峰穎自承，今天雖敲雙安，但都是兩好球之後才做攻擊，前面有點太輕易放掉好球，還要再調整。高三的他也說：「想拚看看職棒選秀，因為我超齡，接下來也沒剩多少時間了。」

參與新北U18邀請賽3年，許峰穎說，高一曾面對日本京畿道，但因打得不好，途中被教練換下，高二則是預賽淘汰，今年才是首次面對來自澳洲的外隊。也因高三身分，許峰穎說：「對比賽了解越來越多，教練也會提醒我要帶一下隊友，幫忙提醒一下。」

