棒球 學生棒球

棒球》大學「怪投」超級多 林晨樺揭露殘酷真相

2025/12/17 14:23

明新科大有很多怪投。（大專體總提供）明新科大有很多怪投。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕儘管低肩側投黃子鵬行使FA以5年6600萬合約，從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，不過低肩側投、下勾這類「台灣怪投」確實愈來愈不吃香，今年季後林育辰、張喜凱和劉昱言遭所屬球團釋出，藍愷青也在60人保留名單外，陳宇宏投得掙扎，林柏佑與陳冠豪本季一軍出賽紀錄仍一片空白。

曾奪勝投王的林晨樺是中職頗具代表性的低肩側投，現任明新科大投手教練，他指出，目前大學各隊有很多「怪投」，光是明新科大30名投手，就有21人是低肩側投或下勾投手，114學年度大專棒球聯賽公開一級球隊報名11投有7位「怪投」，其他大學球隊也有很多這類型投手。

林晨樺坦言，投手會練側投或下勾，不外乎幾個原因，球速不快、個頭不高、沒特色，但目前大學「怪投」真正能擠進職棒窄門，然後發光發熱應該沒幾人，主因是沒球速且控球又不夠精準。

「怪投」很難在中職生存，林晨樺直言，中職好的左打很多，打擊觀念又從由上往下「砍」，變成由下往天上打，下勾、側投正好符合打者揮擊軌跡，都是難以生存的因素。

今年季後藍鳥以3年3700萬美元（約11.5億台幣）合約，簽下34歲下勾投手羅傑斯（Tyler Rogers），本季他直球均速僅83.5英里（約134.4公里），出手距離地面平均距離只有1.17英尺（約35.6公分），全大聯盟最低。

今年球季羅傑斯，出賽81場共投77.1局只出現7次四壞保送，戰績4勝6敗32中繼、防禦率1.98、每局被上壘率0.94，好球率高達74.4%，是近代大聯盟最具代表性的「怪投」。

明新科大有很多怪投。（大專體總提供）

美和科大也有怪投。（大專體總提供）

台鋼科大的怪投。（大專體總提供）

台鋼科大的怪投。（大專體總提供）

高雄大學也有怪投。（大專體總提供）

