日職》開季四番、整年打擊率僅1成39 中日龍昔日一指大物遭扣薪23％

石川昂彌。（資料照，取自中日龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍24歲三壘手石川昂彌今年交出打擊率1成39，創一軍生涯最糟表現。石川昂彌今天與球團談薪後，遭減薪700萬日圓、扣薪幅度達23％，明年薪水為2300萬日圓。

石川昂彌是2019年日職選秀會中日龍第一指名的大物，進入職業6年有5個賽季上到一軍。石川昂彌今年開季扛起球隊四番，備受球隊期待，但他因表現欠佳於4月12日被降至二軍調整。

請繼續往下閱讀...

石川昂彌在5月31日回到一軍後，6月17日又被抹消登錄。石川昂彌在9月3日再度回到一軍，當天擊出本季首轟，隔天卻因左腹部傷勢，又被降至二軍。石川昂彌整年僅在一軍出賽22場，有1轟、5打點，打擊率1成39。

自高校畢業後進入職業賽場，石川昂彌在一軍5個賽季，累積23轟、平均打擊率2成39。

日媒《Sponichi Annex》報導，中日龍球團季後找來大聯盟生涯累積164轟的前大聯盟明星重砲薩諾（Miguel Sano），他也能守三壘，隊內競爭更加激烈。石川昂彌說，想爭取固定三壘先發位置。

石川昂彌提到，「已經是（進職業）第7年了，進入龍隊以來，球隊戰績也不好，我想拿優勝...在這個世界，表現不好會被淘汰。我會抱著覺悟好好努力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法