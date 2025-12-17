雅虎公布2025年十大運動事件 台灣隊重返經典賽最夯！

台灣挺進經典賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣雅虎今（17日）公布2025年度「十大運動事件」、「十大運動人物」排行榜，此排行榜是由Yahoo運動編輯精選、2025年1月1日至12月16日Yahoo關鍵字搜尋量綜合加權排行，其中，台灣隊驚險拿下重返經典賽門票，成為今年最受矚目的運動雙冠王，美國職棒「道奇隊奪二連霸」締造大聯盟25年來紀錄，榮登運動事件榜第二名，大谷翔平也搶下人物榜亞軍，山本由伸也受關注入榜。

2025 年「十大運動事件」由棒球強勢主導、包辦五席，台灣隊驚險拿到經典賽門票，將前進東京巨蛋與日本、南韓等勁旅同組較勁，排名第一，同時，台灣隊在各層級國際賽成績斐然，從 U12、U18、女子亞洲盃到 U15連霸都繳出亮眼成績，展現台灣棒球厚實底蘊，排名第八。

請繼續往下閱讀...

中華職棒樂天入主桃猿後奪首冠，在季後挑戰賽、台灣大賽連續逆襲統一獅與中信兄弟奪冠，排名第四；然而食安、贈票與總教練異動等爭議接連發生，使樂天桃猿風波不斷位居第九。

富邦悍將簽下啦啦隊女神李珠珢後，為台灣進入大韓援時代再掀高峰，儘管球季戰績低迷，「韓籍三本柱」李珠珢、南珉貞和李雅英引爆追星潮、帶動主場觀眾逆勢成長，也讓韓流從職棒延燒至職籃、職排，排名第十。

國際賽事方面，洛杉磯道奇二連霸締造大聯盟近25年首次連霸紀錄，排名第二。NBA賽場上，則由雷霆搬家後勇奪首冠掀起話題，不僅象徵新世代戰力成形，也被看好有望開啟新王朝時代，名列第三。同時，戴資穎、林書豪、林智勝等多位承載球迷滿滿青春記憶的體壇傳奇球星退休，也象徵一個黃金世代的落幕，排名第五。

今年「十大運動人物」星光熠熠，台灣隊在經典賽資格賽逆襲西班牙、成功搶下 2026門票奪下榜首；在Yahoo年度關鍵字中，人物主題類搜尋量最高，此為2025年1月-11月Yahoo年度關鍵字人物主題搜尋排行]的大谷翔平，本季重返投手丘便締造歷史級投打紀錄，帶領道奇二連霸，並奪下國聯年度 MVP，排名第二。

同為道奇隊強投山本由伸，則以系列賽多場勝投與世界大賽 MVP 身分成為連霸關鍵，名列第十。而古林睿煬加盟火腿隊後第二次登板就奪首勝震撼全日、陳傑憲以台灣隊長身分領軍經典賽資格賽搶下門票、舊金山巨人隊鄧愷威在大聯盟以中繼5局好投為生涯勝場數開張，三人以亮眼表現展現台灣體壇實力，分列第五、六、七名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法