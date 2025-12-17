TPBL》攻城獅4連敗盼高國豪週六回歸 張樹人預告有新洋將

新竹御嵿攻城獅總經理張樹人。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新竹攻城獅一哥高國豪近期與兄長對簿公堂遭聯盟停賽，聯盟預計在週五再度召開紀律委員會，決定高國豪是否能解除停賽處分。

高國豪因去年與兄弟在大街上爆發衝突，事發後雙方互控傷害、恐嚇等罪，宜蘭地檢署在今年9月偵結，依傷害罪起訴3兄弟，法院原定在10日宣判，但因宣判前法院已收到雙方的和解書，內容提及已達成私下和解，並要撤回傷害告訴，改至今天召開辯論庭。

攻城獅總經理張樹人表示，高國豪3兄弟今都有出庭，且全部撤告，球團接下來會將法庭相關資料交給聯盟，聯盟預計在週五召開紀律委員會，對高國豪能否出賽進行研議。

高國豪遭聯盟停賽後的3場攻城獅都輸球，近期已吞下4連敗，張樹人坦言，高國豪缺陣對戰力有一定影響，「有一些關鍵時刻的硬解得分，如果他在場上可能會有不同效果。」

張樹人認為，球隊士氣並未因此受到太多影響，高國豪仍照常跟著球隊練球，客場比賽有時也會隨隊，「他對於無法上場幫助球隊也覺得很可惜，現在就是希望能加速相關程序，在聯盟週五開完會後，他在週六的比賽有機會回歸。」

攻城獅本週末主場賽事將依序對上夢想家與戰神，本週休兵期間各隊陸續宣布新洋將補強，張樹人透露，目前已有新人選，預計下週就會對外公布，攻城獅目前4名洋將為德魯、克雷格、帕塞獅、提傑。

