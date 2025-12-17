MLB》各隊教頭最懼怕打者不是大谷翔平？「他讓我們心碎太多次...」

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》趁著冬季會議，對大聯盟30隊總教練進行訪問，並從中擷取其最喜歡的回覆，當被問及「關鍵時刻最不希望看到對手哪位打者上場」，出乎意料的是，許多教頭的回答都不是道奇日本巨星大谷翔平。

大谷翔平仍是全世界棒壇當今最炙手可熱的球員，本季重返二刀流，敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局飆62次三振，加入道奇前2年都奪下MVP，也助道奇奪下2連霸。針對這個問題，洛磯總教練謝弗（Warren Schaeffer）不假思索表示：「大谷翔平，他真的很能打出關鍵一擊。」

不過接下來幾位總教練的看法如出一轍，只不過答案都不是大谷。遊騎兵舒馬克（Skip Schumaker）表示：「我要說佛里曼（Freddie Freeman），他打右投或左投都可以，能把球跟到最裡面再出手，是個真正的好打者，能善用整座球場，只揮該揮的球，也願意選保送，你很難用壞球吊到他出棒，他非常清楚好球帶，也不會逞強，總是能把球打進場內。當然，翔平是最好的打者，但我最不想面對Freddie。」

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）直言：「佛里曼多年來總是在關鍵時刻狠狠教訓我們，已經發生太多次了，真的讓人心碎。」響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也表示：「佛里曼總是能看穿投手心思，並立刻調整打擊策略。他總是能打球打進場，你需要二壘安打，他就打給你；你需要一壘安打，他絕對會想辦法站上一壘。」

馬林魚總教練麥卡洛（Clayton McCullough）則認為，史瓦伯（Kyle Schwarber）是他最不想在關鍵時刻面對的打者，「他對快速球打非常好，對左投也進步很多。每次看他站上打擊區，我都覺得球場變小了，而他又在我們分區。賈吉（Aaron Judge）當然也很可怕，但我們其實不常對到他。」

教士新任總教練史丹曼（Craig Stammen）則說：「有一位球員我當投手時一直非常尊敬，每次對決都能給你高品質的打席，很難纏的打者，那個人就是貝茲（Mookie Betts），他真的是個很棒的打者。」

