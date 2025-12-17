自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》鬼神二刀流還能再進化 專家分析大谷翔平還未到巔峰期

2025/12/17 16:25

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾二刀流，投打俱佳勇奪國聯年度MVP，生涯共累積4座。大聯盟官網記者阿德勒（David Adler）撰文指出，大谷鬼神二刀流的巔峰期還沒有到。

大谷翔平本季恢復投打二刀流，打者單季55轟創生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊率0.282、OPS1.014；投球方面；投手出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，寫下史無前例「50轟50K」二刀流壯舉，並在國聯冠軍賽第4戰繳出單場三響砲，並投出6局10K無失分的優質先發的鬼神表現，一戰封神奪下系列賽MVP。

大聯盟官網記者阿德勒指出，大谷翔平上季在例行賽和季後賽，合計打出113次的出色擊球（barrel），這是自Statcast數據分析系統於2015年啟用以來最高紀錄。阿德勒分析，大谷今年的上揮角度略微增加，這正是能大量轟出全壘打打者的典型特徵，去年他較常把高球打成長打，但本季則能強力揮擊低角度的投球，與其說是改變揮棒機制，不如說是因應投手配球所做出的調整。

對於「投手大谷」今年的表現，阿德勒認為，本季他最出色的球路是橫掃球，已經能作為決勝球使用，效果顯著，而在季後賽中，指叉球的控球已經逐漸恢復，對於明年來說十分重要。大谷翔平明年再度挑戰完全二刀流，阿德勒表示：「大谷二刀流的巔峰期，恐怕還在後頭。」他具備敲出60轟的潛力，也有機會投出不輸2022年15勝9敗、219K和防禦率2.33的表現。

阿德勒更預測，只要大谷持續二刀流，他就會是年度MVP的大熱門，有機會超越聯盟最多7座MVP的762轟歷史全壘打王邦茲（Barry Bonds）。

