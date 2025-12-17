自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹主場移師中壢國民運動中心 座位2000席、票價最貴3千元

2025/12/17 16:13

台啤雲豹全力將巨蛋軟硬體規格原汁原味搬進中壢主場。（雲豹提供）台啤雲豹全力將巨蛋軟硬體規格原汁原味搬進中壢主場。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹今宣布，因應桃園巨蛋進入整修期，2025-26賽季例行賽1-4月共9場主場賽事將移師「中壢國民運動中心」，球團期盼將雲豹主場的特有魅力帶給更多球迷，展現深耕桃園的堅毅態度。

本季前7場主場比賽，雲豹取得6勝1敗佳績，累積入場人數達36,270人，場均5,181位球迷到場觀戰，對此雲豹球團表示，謝謝球迷們這季踴躍進場支持，「球隊展現出有別於上賽季的嶄新風貌，球迷的應援功不可沒，也要特別感謝中壢國民運動中心的全力協助。」

台啤永豐雲豹第二主場前進中壢國民運動中心。（雲豹提供）台啤永豐雲豹第二主場前進中壢國民運動中心。（雲豹提供）

「中壢國民運動中心」位於桃園市中壢區三光路，交通便利，鄰近機場捷運A21環北站，可輕鬆搭乘大眾運輸抵達，周邊機能完善，夜市、美食及商圈環繞，觀賽前後皆方便安排休閒活動，球團表示，「中壢主場將設置約2,000個座位，提供更具臨場感的觀賽角度，同時也將復刻桃園巨蛋主場規格的軟硬體，包括16*4.5米大型LED螢幕、燈光效果等，原汁原味將超燃主場搬到中壢，即便移師到其他場地，也期望帶給球迷們更好的觀賽體感。」

因應中壢國民運動中心座位配置，對號座票種包括特釀一排3,000元、特釀三/四排1,500元、微醺對號區900元；自由入座票種包括微醺區850元、金牌區800元、金牌ONE區700元，全區觀賽視角更貼近球場與球員，透過超親民票價讓豹迷都能進場親身感受超燃主場氣氛。

雲豹2026年1、2月主場賽事售票即將開跑，持有24-25賽季季票並續約25-26賽季微醺區季票者，可於12月18日（四）上午10點至下午4點優先選位；25-26賽季季票會員則於同日下午5點至晚上23點59分開放選位，其餘票區季票因位置無變動，將不再安排選位，主場1-2月單日票預計12月19日（五）下午2點全面開賣，後續主題日活動將陸續公布，敬請關注台啤永豐雲豹官方社群平台。

第二主場票區總圖。（雲豹提供）第二主場票區總圖。（雲豹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中