富邦U18》備戰複賽試身手 穀保雙投突破個人最速！

〔記者林宥辰／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽A組預賽，地主新北藍隊（穀保家商）和屏東縣交手，新北藍隊4位投手輪番上陣，左投吳昊翔148公里、最後一任投手楊曜丞152公里，雙破個人最速記錄，新北藍終場3:1小勝，19日直接打8強賽。

雙方賽前各已有2勝確定晉級，勝者則能以A組榜首之姿挺進複賽。今面對新北藍隊先發投手饒又語，屏東縣2局下靠著柯敬哲的安打先馳得點，轉播還拍到，場邊觀戰緊盯弟弟柯敬哲的旅美好手柯敬賢，看到弟弟好表現，忍不住振奮握拳。

3局上，新北藍隊反擊，許子彥適時安打帶有1分打點，幫助球隊追平。4局上，黃世堯在壘上有人時擊出二壘打，帶有2分打點，新北藍取得領先。

5局上，杜翊澤雖敲出安打，但搶攻本壘的胡辰睿遭長傳觸殺在本壘，該半局新北藍沒能得分。

最後半局，新北藍隊推出楊曜丞登板後援，投出一記速球，場邊大螢幕顯示152公里。2出局後，楊曜丞不慎觸身球擊中柯敬哲，接著面對洪林資凱時，新北藍隊二壘手陳耀杰發生失誤，但楊曜杰仍以三振化解危機。

新北藍隊總教練楊孝承說，由於確定晉級，今讓幾位投手輪番登板並備戰複賽，今天登板除了羅于晏，都是高二生。談到投手群球速突破，楊孝承說：「運科導入訓練之後，投手群進步很多，重訓跟運科是投手進步很大元素，也是延續周教練（新北市總教練周宗志）帶投手的方式，周教練平時也會回來看投手，幫助很大。」

提到左投吳昊翔，楊孝承說，他有自己風格，且有單指曲球為武器球，不過個性容易心浮氣躁，有時好壞球落差大，還有加強空間。

突破生涯最速的吳昊翔說，還有更遠大目標，希望若有機會能夠旅外就旅外，近期則希望身材還能再壯一些。

