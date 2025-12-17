自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

富邦U18》備戰複賽試身手 穀保雙投突破個人最速！

2025/12/17 16:42

新北藍吳昊翔。（記者林正堃攝）新北藍吳昊翔。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽A組預賽，地主新北藍隊（穀保家商）和屏東縣交手，新北藍隊4位投手輪番上陣，左投吳昊翔148公里、最後一任投手楊曜丞152公里，雙破個人最速記錄，新北藍終場3:1小勝，19日直接打8強賽。

雙方賽前各已有2勝確定晉級，勝者則能以A組榜首之姿挺進複賽。今面對新北藍隊先發投手饒又語，屏東縣2局下靠著柯敬哲的安打先馳得點，轉播還拍到，場邊觀戰緊盯弟弟柯敬哲的旅美好手柯敬賢，看到弟弟好表現，忍不住振奮握拳。

3局上，新北藍隊反擊，許子彥適時安打帶有1分打點，幫助球隊追平。4局上，黃世堯在壘上有人時擊出二壘打，帶有2分打點，新北藍取得領先。

5局上，杜翊澤雖敲出安打，但搶攻本壘的胡辰睿遭長傳觸殺在本壘，該半局新北藍沒能得分。

最後半局，新北藍隊推出楊曜丞登板後援，投出一記速球，場邊大螢幕顯示152公里。2出局後，楊曜丞不慎觸身球擊中柯敬哲，接著面對洪林資凱時，新北藍隊二壘手陳耀杰發生失誤，但楊曜杰仍以三振化解危機。

新北藍隊總教練楊孝承說，由於確定晉級，今讓幾位投手輪番登板並備戰複賽，今天登板除了羅于晏，都是高二生。談到投手群球速突破，楊孝承說：「運科導入訓練之後，投手群進步很多，重訓跟運科是投手進步很大元素，也是延續周教練（新北市總教練周宗志）帶投手的方式，周教練平時也會回來看投手，幫助很大。」

提到左投吳昊翔，楊孝承說，他有自己風格，且有單指曲球為武器球，不過個性容易心浮氣躁，有時好壞球落差大，還有加強空間。

突破生涯最速的吳昊翔說，還有更遠大目標，希望若有機會能夠旅外就旅外，近期則希望身材還能再壯一些。

新北藍吳昊翔。（記者林正堃攝）新北藍吳昊翔。（記者林正堃攝）

新北藍楊曜丞。（記者林正堃攝）新北藍楊曜丞。（記者林正堃攝）

新北藍許子彥。（記者林正堃攝）新北藍許子彥。（記者林正堃攝）

新北藍黃世堯。（記者林正堃攝）新北藍黃世堯。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中