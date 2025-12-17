TPBL》暖！李愷諺義賣球衣做公益 捐贈100台電暖器到花蓮災區

李愷諺曾擔任聲寶品牌大使。（聲寶提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TPBL新北國王球星李愷諺再度以行動回饋社會，延續連續兩年的球衣公益計畫，今年將目光鎖定震後重創的花蓮地區，攜手家電品牌聲寶，將13件球衣義賣的善款轉化為實質物資，捐贈共100台電暖器，盼在寒冬來臨前，為受災家庭送上一份溫暖與支持。

今年花蓮歷經強震後，李愷諺與新北國王隊友曾二度前往花蓮，化身「鏟子超人」參與災後清理行動，親自投入搬運、鏟土等工作。實地走進災區，讓他深刻感受到災後重建的艱辛，也促使他思考，除了短暫的勞力付出，還能如何提供更長遠、貼近需求的協助。

請繼續往下閱讀...

李愷諺表示：「當時到現場真的非常震撼，所以最近我一直在想，有沒有什麼是現在最需要、又能真正幫上忙的。」因此，他決定將今年公益回饋的對象鎖定花蓮，並將球衣義賣所得全數用於購置民生必需的電暖器。

李愷諺鐵粉Chris以新台幣21100元成功競標到實戰球衣。（球迷提供）

過去曾擔任聲寶品牌大使的李愷諺，這次再度與聲寶攜手合作。聲寶得知公益計畫後，以極為優惠的價格協助購入60台電暖器，李愷諺個人再加碼捐出10台；而聲寶也為善不落人後，進一步加碼，最終將捐贈數量提升至100台，讓這份善意得以持續擴大。李愷諺也感性提到：「很感謝聲寶以及我的球迷們願意一起把這件事做到更完整，對我來說，公益不是一個人的事，而是大家一起，才能真的幫到更多人。」

聲寶已於上週日（12/14）將100台電暖器全數運送至花蓮縣光復鄉公所，並由光復鄉鄉長協助統籌後續發送事宜。未來將由各村村長評估實際需求，優先提供給最需要的區域與家戶，確保物資能夠送到真正有需要的人手中。

事實上，李愷諺已連續兩年捐出實戰球衣投入公益行動，從早期關注孩童議題，到今年將關懷延伸至災後重建，他始終選擇用最直接的方式回饋社會。李愷諺表示，未來只要能力所及，仍會持續透過自己的影響力，將球場上的熱血，轉化為場下實際的溫暖。

李愷諺義賣實戰球衣。（啟程國際運動行銷提供）

聲寶已將電暖器送至花蓮光復鄉公所。（聲寶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法