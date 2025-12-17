自由電子報
MLB》世界大賽MVP山本由伸獲日本職業運動大獎！大谷後第1人紀錄

2025/12/17 18:00

山本由伸。（取自產經體育）山本由伸。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手山本由伸今年勇奪世界大賽MVP，今天在東京舉行的第55屆日本職業運動大獎頒獎典禮，山本由伸也成為內閣總理大臣盃日本職業運動大獎得主。

山本由伸本季30場先發繳出12勝8敗、防禦率2.49的成績單，成為道奇王牌；季後賽6場登板中拿下5勝1敗、防禦率1.45，其中在世界大賽勇奪3勝，包含G7生死戰「中0日」2.2局完美後援，奪下世界大賽MVP。

日本職業運動大獎在2023年由經典賽日本武士隊獲獎，但上一次有職棒球員以個人身分獲獎，已經是2018年、效力天使首年奪下新人王的二刀流巨星大谷翔平。時隔7年再度有職棒選手以個人身分獲獎，山本由伸今天出席頒獎典禮致詞表示：「能夠獲得這樣一個極為崇高的獎項，我感到非常榮幸。也非常感謝所有參與評選的各位。」

山本回憶今年在東京舉辦海外開幕賽，同時也體驗人生第2次世界大賽，坦言都認他深刻體會到自身的成長，「下個賽季，我會不辜負這個獎項的名號，全力以赴繼續努力。」日本職業運動協會會長麻生太郎致詞時也盛讚山本，能在大聯盟這個世界最高殿堂繳出壓倒性表現，最終奪下世界大賽MVP，也證明日本選手站在世界頂尖的水準。

山本由伸。（資料照）山本由伸。（資料照）

