羽球年終賽》拍落中國組合終結對戰5連敗 陳康樂／提娜小組賽首戰告捷

馬來西亞女雙陳康樂／提娜。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）年終總決賽今天點燃戰火，世界排名第2的馬來西亞女雙陳康樂／提娜以21：17、21：11直落二擊敗世界第4的中國女雙賈一凡／張殊賢，小組賽首戰告捷，同時也終結了對戰5連敗。

陳康樂／提娜今年先後在泰國公開賽、北極公開賽、熊本大師賽奪冠，在年終積分榜高居第一，上週也在東南亞運動會幫助馬來西亞摘下睽違10年的羽球女雙金牌。

身為大會女雙第一種子的陳康樂／提娜在年終賽A組首戰對上中國女雙賈一凡／張殊賢，對戰成績為1勝5敗屈於劣勢，那一勝還是對手棄賽而拿到的，大馬組合還沒有真正地擊敗過他們。

兩組人馬在首局展開激烈廝殺，陳康樂／提娜在18：17時連拿3分，以21：17收下首局。陳康樂／提娜第2局趁勝追擊，連拿8分奠定勝局，其中最精彩的一幕是雙方展開一場高達83拍的拉鋸戰，最後由大馬組合拿下分數，終場以21：11獲勝，收下小組賽首戰，同時也終結對戰5連敗的窘境。

蒂娜賽後表示，對這場勝利感到非常開心，因為她們為了年終總決賽做了特別的準備，重點是在場上不要留下遺憾，當情況不順利時好好溝通，直接把問題說出來並互相支持。蒂娜也補充道：「我們對彼此的信任幫助很大，試圖保持冷靜、穩定與專注，這對我們助益良多。」

