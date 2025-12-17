自由電子報
MLB》韓職大爆發投回美職！藍鳥9.4億新同學憶旅日生涯直呼很嚴格

2025/12/17 18:53

龐塞休季投回大聯盟，獲得藍鳥3年合約。（資料照，取自藍鳥官方X）龐塞休季投回大聯盟，獲得藍鳥3年合約。（資料照，取自藍鳥官方X）

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹王牌投手龐塞（Cody Ponce）在本季宰制韓職聯賽奪下崔東原獎與MVP，休季獲得藍鳥青睞，拿到一張3年3000萬美元（約新台幣9.4億）合約，成功「反向輸出」。近期在Podcast節目《Baseball is Dead》中，龐塞將日職與韓職時期的經驗作比較，直呼在離開日本來到韓職後，重新找回做自己的感覺。

龐塞曾在2020、21年效力過海盜，2022年起轉戰日本職棒，先在日本火腿待了2年，2024年再轉投樂天金鷲，不過3個球季只拿下10勝16敗，投202局、防禦率4.54；然而今年來到韓職，龐塞投出夢幻賽季，29場先發豪取17勝1敗，防禦率1.89，180.2局狂飆252K，拿下勝投、三振、防禦率三冠王，最終也榮獲MVP與象徵投手最高榮譽的崔東原獎，並重返大聯盟。

近期在節目上回顧自己的亞洲職棒歷程，如今與藍鳥簽下複數年合約，龐塞坦言：「我們每個人都是懷抱著站上大聯盟的夢想，才走過這段漫長的職業道路。你必須非常認真、日復一日地持續努力。」

回顧今年在韓職大爆發，龐塞表示，他沒有要否定努力的重要性，但他想強調，像12歲打少棒時那樣，用最純真的心情去打球，其實同樣重要，「爸媽在看台上大聲加油，我只需要走上場，和隊友、甚至對手一起單純地享受比賽，大家一起笑著、互開玩笑，今年我真的擁有了很多那樣的時光。」

龐塞直言：「多虧了這個聯盟（韓職），我才能再度做回自己。日本的環境相當重視紀律，管理也很嚴格，一下子這個不能做、要穿這個、一定要照這樣做，每天都有固定規矩。但那不全然是壞事，它幫助我建立自己的準則，清楚知道每天該完成哪些任務，何時要把事情做完。」

龐塞回憶，剛去到日職時，在溝通方面吃了不少苦頭，「到了韓國後，我感覺一切水到渠成，接下來我只要專心打球就好。可以享受比賽，開懷大笑，展露真實的情緒，我幾乎每場比賽都想穿雙超帥的釘鞋上場！」

