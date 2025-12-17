自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》洋基啦啦隊搶攻媒體版面 獵鷹總經理不擔心聲量：良性競爭

2025/12/17 18:36

洋基啦啦隊搶攻媒體版面。（球團提供）洋基啦啦隊搶攻媒體版面。（球團提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG台鋼獵鷹將在本週末迎來主場開幕週，球隊在超過40天休兵期間，透過友誼賽維持手感，而針對第4隊洋基工程近日因補強啦啦隊攻佔媒體版面，獵鷹總經理王澄緯表示，不擔心球隊聲量，團隊會按照自己的步伐前進。

PLG聯盟先前因配合國際賽停賽，獵鷹自11月8日在和平籃球館以112：76擊敗富邦勇士後就休兵至今，本週六將在主場開幕戰交手新軍洋基工程，21日對決龍頭桃園領航猿，王澄緯指出，球隊休兵期間維持正常訓練，每週也固定透過友誼賽保持手感，「球隊狀況滿好的，這週末無論是對上新球隊洋基還是領航猿，我們都是保持平常心，每場比賽都會拿出競爭力。」

獵鷹季初找來的洋將半獸人只打1場就離隊，隨後宣布立陶宛籍中鋒貝納師加盟，王澄緯表示，新洋將與半獸人的類型不同，剛好也可以利用這段期間融入球隊體系，日前受傷的美籍後衛多比也傷癒回歸加入球隊訓練，週六將是本季首度以完整體出賽。

領航猿與勇士本季除例行賽還有東超賽事，新軍洋基工程則陸續宣布韓籍啦啦隊新成員，攻佔各大媒體版面，對於新軍的話題度是否造成球隊在行銷上的壓力，王澄緯表示，現今職業球隊形形色色，「大家就是各憑本事、各自努力，我們會努力往好的方向前進，新球隊有新的創意也會參考，彼此良性競爭。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中