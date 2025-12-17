PLG》洋基啦啦隊搶攻媒體版面 獵鷹總經理不擔心聲量：良性競爭

洋基啦啦隊搶攻媒體版面。（球團提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG台鋼獵鷹將在本週末迎來主場開幕週，球隊在超過40天休兵期間，透過友誼賽維持手感，而針對第4隊洋基工程近日因補強啦啦隊攻佔媒體版面，獵鷹總經理王澄緯表示，不擔心球隊聲量，團隊會按照自己的步伐前進。

PLG聯盟先前因配合國際賽停賽，獵鷹自11月8日在和平籃球館以112：76擊敗富邦勇士後就休兵至今，本週六將在主場開幕戰交手新軍洋基工程，21日對決龍頭桃園領航猿，王澄緯指出，球隊休兵期間維持正常訓練，每週也固定透過友誼賽保持手感，「球隊狀況滿好的，這週末無論是對上新球隊洋基還是領航猿，我們都是保持平常心，每場比賽都會拿出競爭力。」

獵鷹季初找來的洋將半獸人只打1場就離隊，隨後宣布立陶宛籍中鋒貝納師加盟，王澄緯表示，新洋將與半獸人的類型不同，剛好也可以利用這段期間融入球隊體系，日前受傷的美籍後衛多比也傷癒回歸加入球隊訓練，週六將是本季首度以完整體出賽。

領航猿與勇士本季除例行賽還有東超賽事，新軍洋基工程則陸續宣布韓籍啦啦隊新成員，攻佔各大媒體版面，對於新軍的話題度是否造成球隊在行銷上的壓力，王澄緯表示，現今職業球隊形形色色，「大家就是各憑本事、各自努力，我們會努力往好的方向前進，新球隊有新的創意也會參考，彼此良性競爭。」

