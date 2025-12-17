自由電子報
MLB

經典賽》澄清尚未正式確定參戰！日本王牌山本由伸透露身體疲勞狀況

2025/12/17 19:09

山本由伸。（資料照）山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手山本由伸今年勇奪世界大賽MVP，今天獲頒內閣總理大臣盃日本職業運動大獎，山本出席頒獎典禮時受訪，澄清自己尚未正式確定會打明年3月的世界棒球經典賽。

先前日媒《中日體育》報導引述美國球界相關人士採訪，在世界大賽上演「中0日」夢幻登板的道奇新科世界大賽MVP山本由伸，因為球團尊重其個人意願，確定將會參加明年的世界棒球經典賽。

然而今天山本受訪澄清：「（是否參加WBC）目前還沒有任何確定的事情。」而回顧2023年經典賽，山本表示：「那是一個非常棒的賽事，我作為選手也感到極大的喜悅，如果能再次在那個舞台上比賽，當然是最理想的。」

至於外界相當關心，也是攸關能否參賽的一大關鍵，就是山本由伸的身體疲勞程度，對此山本回應：「我已經開始訓練了，至於情況如何還要再看看。如果一切順利，我覺得是可以上場的。這個賽季我投了很多球，只要狀況能像往常一樣順利提升，我認為就能出賽。」

日本明年經典賽將要力拚2連霸，也是隊史第3冠，目前二刀流巨星大谷翔平已經確定出賽，至於道奇另一日本球星佐佐木朗希，根據《中日體育》先前報導，儘管他本人表達參賽的意願，但球團認為對於有傷病史的右投來說，派他參加經典賽有困難，因此不會參賽。

