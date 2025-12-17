MLB》大都會砸12.5億補強後又當賣家？傳54轟好手、明星老將上貨架

文托斯、麥克尼爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會休季在自由市場接連痛失隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso）、當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）等明星投打，日前終於砸錢補強，2年4000萬美元（約12.5億台幣）簽下波蘭柯（Jorge Polanco），然而在這筆簽約後，大都會又要當賣家。

大都會簽下波蘭柯後，預計將讓他轉往一壘，以填補阿隆索離隊空缺，二壘則由休季從遊騎兵交易來的西米恩（Marcus Semien）鎮守，林多（Francisco Lindor）則是不動游擊，至於貝堤（Brett Baty）則被看好擔任先發三壘手。

大都會的內野本來就很擁擠，如今有波蘭柯後，預計文托斯（Mark Vientos）與麥克尼爾（Jeff McNeil）將競爭先發指定打擊，不過麥克尼爾也具備客串外野的能力。然而根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，大都會已將兩人擺上交易桌。

大聯盟官網指出，文托斯特別可能引起其他球隊興趣。26歲的他去年迎來爆發，111場出賽敲出27轟、71分打點，打擊三圍.266/.322/.516，攻擊指數0.837，wRC+132；但今年文托斯成績有所下滑，打擊三圍.233/.289/.413，敲出17轟，wRC+97。文托斯4年生涯敲出54轟，他的控制權到2029年。

至於33歲的麥克尼爾，今年打出自2022年入選明星賽後最佳表現，122場出賽繳出.243/.335/.411打擊三圍，攻擊指數0.746，敲出12轟、54分打點，wRC+111，fWAR值2.1。麥克尼爾今年主要鎮守二壘（79場），同時也在外野出賽48場（34場守中外野），明年年薪為1575萬美元，並附帶2027年同額球隊選項。

