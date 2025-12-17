高球》台哥大公開賽首輪 姚宣榆大秀一桿進洞美技暫居第1

「2025年台灣大哥大女子公開賽」今日正式展開首輪比賽，富邦金控贊助選手姚宣榆擊出一桿進洞後越打越順手，最後擊出全場最佳的69桿。（台灣大哥大女子公開賽提供）



〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1千萬元的2025台灣大哥大女子公開賽今天在彰化台豐高爾夫俱樂部登場，台灣女將姚宣榆上演一桿進洞美技，揮出69桿，和南韓好手吳京恩、宋知潤並列第1。

曾獲2017年台灣大哥大女子公開賽亞軍的姚宣榆，今天雖在第3、4洞吞下柏忌，但她很快回穩在第8洞上演一桿進洞美技，接著又進帳小鳥，轉場後在第11、13洞賺進博蒂，第15洞則吞下柏忌，第17洞再抓1鳥。

請繼續往下閱讀...

姚宣榆表示，開局揮桿動作不太順暢，導致第3、4洞吞下柏忌，好在第7洞慢慢找回感覺；提到第8洞上演一桿進洞，她說：「那桿我選擇讓球落在上果嶺10碼處，沒想到小白球就滾進洞中，真是難得的體驗。」

姚宣榆除了贏得大會在第8洞設置的PSF1電動輔助折疊車一桿進洞獎，更獲得台灣大哥大董事長蔡明忠加碼的2000美元獎金，以及台豐球場的一萬台幣紅包與一瓶白酒。一桿進洞可以說是這場台巡賽年終封關大賽的優良傳統，2018年在林口東華球場舉行時，張亞琦、陳子涵、邱齡緹與李旻，合力寫下膾炙人口的「單場比賽、同一洞出現4次一桿進洞」的世界紀錄。

姚宣榆透露，今年台豐球場的狀況非常好，不但果嶺推桿速度比往年更快，球道有些地方也沒有往年那麼容易彈跳，擊球距離相對變得更長，難度因此明顯提升，加上下午的風勢變大，讓選手除了更加小心翼翼、狀況也變得比較多，因此今天與賽選手花了整整6個小時才完成首輪比賽，堪稱是一場考驗球技、耐心與體力的馬拉松式比賽。

台哥大公開賽今年為台巡和韓巡共同認證賽事，共有48名南韓籍好手來台踢館，她們也展現不俗實力，有5名選手擠進前10，其中吳京恩抓下3鳥沒有柏忌，宋知潤則抓下6鳥、吞3柏忌，兩人都以69桿和姚宣榆並列第1。

其他台將，旅日女將盧曉晴今天抓3鳥、吞1柏忌以70桿繳卡，暫並列第4；至於張子怡、盧昕妤和衛冕者徐薇淩都以71桿並列第7。「微笑球后」曾雅妮今天帶著腰傷上陣，可惜傷勢影響揮桿動作，實力無法正常發揮情況下，最後以79桿繳卡，賽後宣布退出比賽。此外，2019年台灣大哥大女子公開賽冠軍林子麒則因為記錯成績，最後繳出的成績卡桿數錯誤，賽後依高爾夫規定被判DQ失格，無法繼續出賽。

總獎金加碼至1千萬元的2025台灣大哥大女子公開賽，明天在完成第二回合比賽後，將取成績在前50名（包含平手）的選手，晉級週五的最後一輪決賽。姚宣榆預計上午10：50與吳京恩及宋知潤，從第一洞出發。

富邦金控贊助選手姚宣榆今天在台豐球場169碼的第八洞，利用七號鐵桿直接把球送進洞中，締造個人高球生涯第一個「一桿進洞」，並獲台灣大哥大董事長蔡明忠加碼的「一桿進洞獎金」2000美元，與大會準備的電動輔助折疊車一台。（台灣大哥大女子公開賽提供）

韓國小將吳京恩打完第一輪後，以69桿並列第一。（台灣大哥大女子公開賽提供）

旅日名將盧曉晴寶刀未老，打完第一輪以70桿並列第四。（台灣大哥大女子公開賽提供）

台中太平區頭汴國小的5位高球社團學生，今天特別前來台豐球場為包括徐薇淩（左4）在內的球星加油打氣。（台灣大哥大女子公開賽提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法