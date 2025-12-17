自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》台哥大公開賽首輪 姚宣榆大秀一桿進洞美技暫居第1

2025/12/17 20:17

高球》台哥大公開賽首輪 姚宣榆大秀一桿進洞美技暫居第1「2025年台灣大哥大女子公開賽」今日正式展開首輪比賽，富邦金控贊助選手姚宣榆擊出一桿進洞後越打越順手，最後擊出全場最佳的69桿。（台灣大哥大女子公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1千萬元的2025台灣大哥大女子公開賽今天在彰化台豐高爾夫俱樂部登場，台灣女將姚宣榆上演一桿進洞美技，揮出69桿，和南韓好手吳京恩、宋知潤並列第1。

曾獲2017年台灣大哥大女子公開賽亞軍的姚宣榆，今天雖在第3、4洞吞下柏忌，但她很快回穩在第8洞上演一桿進洞美技，接著又進帳小鳥，轉場後在第11、13洞賺進博蒂，第15洞則吞下柏忌，第17洞再抓1鳥。

姚宣榆表示，開局揮桿動作不太順暢，導致第3、4洞吞下柏忌，好在第7洞慢慢找回感覺；提到第8洞上演一桿進洞，她說：「那桿我選擇讓球落在上果嶺10碼處，沒想到小白球就滾進洞中，真是難得的體驗。」

姚宣榆除了贏得大會在第8洞設置的PSF1電動輔助折疊車一桿進洞獎，更獲得台灣大哥大董事長蔡明忠加碼的2000美元獎金，以及台豐球場的一萬台幣紅包與一瓶白酒。一桿進洞可以說是這場台巡賽年終封關大賽的優良傳統，2018年在林口東華球場舉行時，張亞琦、陳子涵、邱齡緹與李旻，合力寫下膾炙人口的「單場比賽、同一洞出現4次一桿進洞」的世界紀錄。

姚宣榆透露，今年台豐球場的狀況非常好，不但果嶺推桿速度比往年更快，球道有些地方也沒有往年那麼容易彈跳，擊球距離相對變得更長，難度因此明顯提升，加上下午的風勢變大，讓選手除了更加小心翼翼、狀況也變得比較多，因此今天與賽選手花了整整6個小時才完成首輪比賽，堪稱是一場考驗球技、耐心與體力的馬拉松式比賽。

台哥大公開賽今年為台巡和韓巡共同認證賽事，共有48名南韓籍好手來台踢館，她們也展現不俗實力，有5名選手擠進前10，其中吳京恩抓下3鳥沒有柏忌，宋知潤則抓下6鳥、吞3柏忌，兩人都以69桿和姚宣榆並列第1。

其他台將，旅日女將盧曉晴今天抓3鳥、吞1柏忌以70桿繳卡，暫並列第4；至於張子怡、盧昕妤和衛冕者徐薇淩都以71桿並列第7。「微笑球后」曾雅妮今天帶著腰傷上陣，可惜傷勢影響揮桿動作，實力無法正常發揮情況下，最後以79桿繳卡，賽後宣布退出比賽。此外，2019年台灣大哥大女子公開賽冠軍林子麒則因為記錯成績，最後繳出的成績卡桿數錯誤，賽後依高爾夫規定被判DQ失格，無法繼續出賽。

總獎金加碼至1千萬元的2025台灣大哥大女子公開賽，明天在完成第二回合比賽後，將取成績在前50名（包含平手）的選手，晉級週五的最後一輪決賽。姚宣榆預計上午10：50與吳京恩及宋知潤，從第一洞出發。

富邦金控贊助選手姚宣榆今天在台豐球場169碼的第八洞，利用七號鐵桿直接把球送進洞中，締造個人高球生涯第一個「一桿進洞」，並獲台灣大哥大董事長蔡明忠加碼的「一桿進洞獎金」2000美元，與大會準備的電動輔助折疊車一台。（台灣大哥大女子公開賽提供）富邦金控贊助選手姚宣榆今天在台豐球場169碼的第八洞，利用七號鐵桿直接把球送進洞中，締造個人高球生涯第一個「一桿進洞」，並獲台灣大哥大董事長蔡明忠加碼的「一桿進洞獎金」2000美元，與大會準備的電動輔助折疊車一台。（台灣大哥大女子公開賽提供）

韓國小將吳京恩打完第一輪後，以69桿並列第一。（台灣大哥大女子公開賽提供）韓國小將吳京恩打完第一輪後，以69桿並列第一。（台灣大哥大女子公開賽提供）

旅日名將盧曉晴寶刀未老，打完第一輪以70桿並列第四。（台灣大哥大女子公開賽提供）旅日名將盧曉晴寶刀未老，打完第一輪以70桿並列第四。（台灣大哥大女子公開賽提供）

台中太平區頭汴國小的5位高球社團學生，今天特別前來台豐球場為包括徐薇淩（左4）在內的球星加油打氣。（台灣大哥大女子公開賽提供）台中太平區頭汴國小的5位高球社團學生，今天特別前來台豐球場為包括徐薇淩（左4）在內的球星加油打氣。（台灣大哥大女子公開賽提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中