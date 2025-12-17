自由電子報
高球》台哥大公開賽首輪打了6小時！徐薇淩後9洞注意力下滑暫並列第7

2025/12/17 20:29

台中太平區頭汴國小的5位高球社團學生，今天特別前來台豐球場為包括徐薇淩（左4）在內的球星加油打氣。（台灣大哥大女子公開賽提供）台中太平區頭汴國小的5位高球社團學生，今天特別前來台豐球場為包括徐薇淩（左4）在內的球星加油打氣。（台灣大哥大女子公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美好手徐薇淩今天在台灣大哥大公開賽首輪揮出71桿，和張子怡、盧昕妤以及南韓權㥠娟、申有鎭並列第7。徐薇淩表示，由於後9洞節奏變慢，導致自己專注力下降，加上鐵桿發揮欠佳，表現多少受影響。

這次要前來衛冕的徐薇淩今天在前9洞抓下2鳥，一度衝上第1，但第14、16洞吞下柏忌，好在第17洞進帳小鳥，最終以71桿繳卡。

徐薇淩自今年11月16日完成個人本季美巡賽最後一場比賽後，已整整一個月沒有下場打球。儘管如此，她今天開局相當理想，前9洞進帳兩桿，一度並列第1，可惜後9洞因為比賽節奏變慢，讓她注意力顯得有些渙散，她說：「之前在LPGA打過5個小時的比賽就覺得很久，今天打了快6個小時，居然還沒結束！」

徐薇淩提到，今天過9之後鐵桿發揮欠佳，沒有能替自己製造太多的抓鳥機會，在第14與16洞各吞一記柏忌，好在第17洞長洞補回一隻小鳥，目前只落後領先選手兩桿，後兩回合仍有機會締造連霸的賽史新頁。

今年向日巡賽請假的盧曉晴，今天則是抓下3博蒂、1柏忌繳出70桿好成績，她表示，本週比賽果嶺速度很快，大家都打得滿吃力的。她今天只在第1洞出現三推桿，接下來推桿就沒有再掉桿，「可能我的運氣不錯，幾次推桿球都有照意思走。」

此外，今天有來自台中太平區頭汴國小的5位高球社團學生，在學輔主任傅未淑與家長領軍下，連續第2年前來台豐球場為球星應援打氣。傅未淑表示，頭汴雖然是個學生總數只有97人的山區小學，但卻是高爾夫重點學校，所有學生都要學高爾夫，該校更外聘國家B級教練，且有興趣的17名同學則加入高球社團，每周一下午固定到台中鴻禧球場免費下場練球。今天到場的5位小朋友，有4人表示要幫徐薇淩加油；另一位五年級同學則表示，她最欣賞P. K.，因為「她個子雖小、球卻打得遠，又很會贏球。」

