網球》球王艾卡拉茲拋出震撼彈 與合作7年的教練費雷羅分道揚鑣

球王艾卡拉茲與合作7年的教練費雷羅分道揚鑣。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）稍早在社群拋出震撼彈，與合作7年的教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）分道揚鑣。

艾卡拉茲自16歲就開始與費雷羅合作，這位前世界球王是幫助他一步步走向世界巔峰的幕後推手之一，23歲的艾卡拉茲目前生涯累積24座冠軍，包括6座大滿貫金盃，費雷羅與艾卡拉茲另位教練羅培茲（Samuel Lopez）日前才獲得ATP年度最佳教練肯定，費雷羅也成為史上首位2度獲獎的教練。

請繼續往下閱讀...

不過在迎接新賽季之際，艾卡拉茲稍早在社群發文表示將與費雷羅結束合作關係，認為現在是該改變的時候，他在文中向費雷羅表達感謝，「謝謝你幫助我完成夢想，在我還小的時候我們一起開始這段旅程，我很享受與你一起走過的每一步，我們一起成功登上巔峰，而我覺得，如果我們必須分開，也必須在巔峰道別，這是我們一直努力、渴望到達的地方。」

艾卡拉茲感謝費雷羅讓自己成為更好的選手、更好的人，「我會帶著我們共同走過的這段旅程繼續前行，現在，對我們雙方來說都是改變的時刻，要展開新的冒險與新的計畫，我相信我們都會以正確的方式去面對，一如既往全力以赴，我知道我們已經毫無保留地付出，對彼此都給出了全部。」

費雷羅也在社群發出與艾卡拉茲的多張合照與愛徒道別，「我們一起努力、一起成長，分享了無數難忘的時刻，我人生中非常重要的一個篇章就此畫下句點，我會帶著懷念闔上這一章，但也對接下來可能到來的一切感到驕傲與期待， Carlos，謝謝你的信任、付出，祝福你在職業生涯和個人生活都一切順利。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法