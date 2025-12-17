自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球年終賽》王齊麟／邱相榤激戰3局 無緣扳倒南韓「大魔王」

2025/12/17 23:26

王齊麟／邱相榤。（資料照）王齊麟／邱相榤。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在BWF年終總決賽小組賽首戰，以19：21、25：23、14：21難敵世界排名第1的南韓組合金元昊／徐承宰，吞下對戰4連敗。

今年巡迴賽多次於16強卡關的「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在11月德國海洛公開賽封王及日本熊本大師賽挺進4強，拉尾盤收下年終賽資格。

王齊麟／邱相榤首局取得11：8領先，但暫停後卻遭南韓組合打出一波7：1，麟榤配反而陷入落後，而本季合體斬獲10冠的金元昊／徐承宰更先來到20：17，即使台灣組合連得2分，可惜王齊麟回擊掛網，讓南韓組合先下一城。

王齊麟／邱相榤第2局打出4：1，但金元昊／徐承宰6：1攻勢反擊，不過麟榤配有回神並以11：9進入技術暫停，只是跟第1局的相似劇本，金元昊／徐承宰暫停後又連續得分超前，不過麟榤配在14：16連得5分，但邱相榤反而關鍵時刻操之過急，浪費20：18領先遭對手追平，再來麟榤配浪費多次局點，但也化解對手1個賽末點，有驚無險扳回一城。

進入決勝局，王齊麟／邱相榤努力跟金元昊／徐承宰持續抗衡，不過關鍵出手總是有些差錯，南韓組合這次以11：8領先進入暫停，不過暫停後又是南韓組合連續得分，陷入苦戰的麟榤配無法翻轉戰局，鏖戰3局還是吞下敗仗。

