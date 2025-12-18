自由電子報
體育 即時新聞

BWF年終賽王齊麟邱相榤惜敗韓國組合　無緣對戰首勝

2025/12/18 00:24

〔中央社〕在中國舉行的BWF羽球年終總決賽，台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天以19比21、25比23、14比21不敵世界排名第1的韓國組合徐承宰、金元昊，無緣對戰首勝。

王齊麟去年巴黎奧運完成男雙衛冕後，改與23歲新星邱相榤搭檔組成「麟榤配」，本季兩人攜手摘下合拍後首座冠軍，並如願搶下世界羽球聯盟（BWF）年終賽門票，只是今天在分組賽首戰就強碰世界排名第1的韓國組合徐承宰、金元昊，雙方過去3度交手，「麟榤配」全數以落敗收場。

此役首局開打後，雙方形成膠著戰互有領先，不過王齊麟、邱相榤仍帶著11比8微幅領先進入技術暫停，但「麟榤配」隨後出現不穩狀態，頻頻發生失誤情況下，遭到對手逆轉失去領先位置，就算力挽2個局點，王齊麟、邱相榤還是以19比21率先讓出。

陷入背水一戰的王齊麟、邱相榤，第2局表現漸入佳境，憑藉不俗默契搭配持續與對手激戰，並取得2個局點有機會延長戰線，沒想到「麟榤配」接連被對手化解，進入20比20「丟士」（Deuce）局面，所幸在王齊麟精彩打向韓國組合防守空檔後，幫助台灣組合以25比23扳平戰局。

王齊麟、邱相榤在決勝第3局一開始還能與對手糾纏，然而技術暫停後逐漸無法有效限制對手，讓分差瞬間擴大，即便「麟榤配」一度靠著連續殺球開啟追分氣勢，但終場連丟5分再以14比21吞敗，無緣在年終賽首戰旗開得勝。（編輯：楊昭彥）1141217

